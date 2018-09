Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a respins oferta SUA pentru noi negocieri, sustinand ca Washingtonul a incalcat termenii vechiului acord nuclear din 2015, scrie Reuters conform News.ro . Dupa ce presedintele american, Donald Trump, a retras SUA din acordul nuclear cu Iranul din 2015, trimisul special al Statelor Unite in Iran,…

- In fiecare an, aproximativ 6.000 de tineri romani pleaca sa studieze peste hotare, iar destinatiile preferate sunt: Marea Britanie, Olanda, Danemarca, Elvetia, Franta si SUA, potrivit reprezentantilor...

- Arborarea drapelelor NATO la Bucuresti Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, și șeful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca au participat vineri, 7 septembrie, la ceremonia arborarii drapelelor și intonarii imnurilor țarilor NATO la Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est.…

- Performanța lui Robert Hajnal la Ultra Trail du Mont Blanc. Romanul a facut o cursa fenomenala, cursa regina de 171 de kilometri și 10.000 de metri diferența pozitiva de nivel, terminand pe poziția a 2-a dupa o ”corvoada” care a durat 21 de ore, 31 de minute și 37 de secunde. Robert Hajnal a fost atent…

- Romania are a cincea cea mai mare piata de contrabanda de tigari din Europa Retelele de contrabanda au vandut in Romania peste 4,15 miliarde de tigarete in 2017, adica aproape 10% din volumele traficate pe teritoriul Uniunii Europene, Elvetiei si Norvegiei, iar volume mai mari de tigarete de contrabanda…

- Investitiile Chinei in Spania au crescut cu 311% in primul semestru al acestui an, ajungand la 1,002 miliarde euro (1,171 miliarde dolari), Spania devenind astfel a cincea destinatie europeana favorita a gigantului asiatic, relateaza agentia EFE, informeaza AGERPRES . Conform raportului Baker McKenzie…

- FRANTA URUGUAY. Edinson Cavani are un edem de 5 cm pe mușchiul gambei, accidentare care nu ii permite sa forțeze. Acesta nu va fi titular, existand mici șanse sa fie trimis pe teren in meciul FRANTA URUGUAY. Totuși, in cazul in care Uruguay se va califica in semifinale, Cavani ar putea fi utilizat…

- Șase albanezi au fost gasiți aproape congelați, dupa ce au incercat sa ajunga in Marea Britanie cu un TIR condus de un șofer roman. La granița, polițiștii i-au gasit pe oameni in remorca TIR-ului. Totul s-a intamplat ieri, in Marea Britanie, atunci cand șoferul roman de TIR a fost supus unui control…