Tunel subacvatic, proiect îndrăzneţ. Cel mai lung din lume, în Europa Finlanda și Estonia planifica sa construiasca cel mai lung tunel subacvatic din lume – 102,3 kilometri. Tunelul va face conexiunea dintre capitalele Helsinki și Tallin pe sub apa din Marea Baltica. Proiectul va costa aproximativ 20 de miliarde de euro. Automobilele vor fi transportate prin interiorul tunelului cu „shuttle-uri" care vor atinge 160 km/h. Construcția va facilita și transportul feroviar – pe sub mare vor circula „TGV-uri" ce vor atinge viteze de aproximativ 200 de km/h, scrie romaniatv.net. Lucrarile de construcție vor demara in 2025 și vor fi finalizate in 2040.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

