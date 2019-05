Tunderea castanilor din orașul Călărași a stârnit reacții adverse Pareri imparțite au locuitorii orașului Calarași fața de aspectul castanilor de pe strada Ștefan cel Mare, care au fost curațați in aceasta primavara. ”Parca-s niște pasari fara pene”, afirma o calarașeanca suparata pe ”cioparțirea” castanilor de pe o parte a drumului. ”Ți se rupe inima cand te uiți la bieții copaci. Pentru noi era o mandrie aceasta alee cu castani pana in aceasta primavara. Ma mir ca au taiat fara mila din copaci și chiar nu cred ca o sa mai revina la forma pe care o aveau anterior. Eu cred ca scopul de baza a fost sa transforme copacii in lemne de foc”, a adaugat un alt trecator… Citeste articolul mai departe pe expresul.com…

Sursa articol si foto: expresul.com

