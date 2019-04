Stiri pe aceeasi tema

- 16 ore. Atat dureaza un drum de la Targu Jiu la Botoșani. Ștefan Mandachi, omul de afaceri care a inițiat protestul "Romania vrea autostrazi", iși continua campania. Acesta are rețeaua Spartan, care are un punct de...

- Ora Pamantului va fi marcata pe 30 martie, la Targu Jiu, in parcul de la Coloana Infinitului, intr-o acțiune organizata de Cercetașii Romaniei - filiala Targu Jiu, Astroclubul SARM Gorj, Gorjenii lui Brancuși...

- CS Universitatea Constantin Brancusi din Targu Jiu a pierdut sambata meciul din etapa a 16-a a seriei C din Divizia A la handbal masculin. Gorjenii au fot invinsi, greu, la Sala Sporturilor, de a treia clasata din serie, Unire...

- Saci intregi cu gunoaie au fost adunați de pe Defileul Jiului. Șoseaua tranziteaza Parcul Național Defileul Jiului și face legatura intre Valea Jiului și sudul țarii. Acțiunea de igienizare a DN 66, Defileul Jiului, a fost efectuata de catre angajații SDN Targu Jiu cu sprijinul Primariei Bumbești…

- Gorjenii care vor sa se inițieze in tainele baletului au acum aceasta posibilitate. Școala Populara de Arta din Targu Jiu organizeaza cursuri de inițiere in baletul clasic pentru adulți, iar doritorii sunt așteptați sa se insc...

- Handbalistii de la CS UCB Targu Jiu au pierdut meciul din etapa a treia a turului Campionatului National de Handbal, Divizia A, in fata liderului seriei C. Gorjenii au cedat in acest week-end la Resita unde gazdele de la CSM Scolar...

- Incepe luna iubirii, in care indragostitii iși fac cadouri. Gorjenii care vor sa faca un dar dulce persoanei iubite de Valentine's Day (14 februarie) sau de Dragobete (24 februarie) au la dispozitie un nou magazin de unde sa a...