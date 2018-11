Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea vorbește despre el ca a ramas falit dupa desparțirea de Andreea Marin, dar Tuncay Ozturk este un barbat fericit și implinit, chiar daca amorul nu mai este pe primul loc in viața sa.

- Andreea Marin și-a creat o adevarata oaza de liniște. Ea a impartașit cu fanii de pe rețeaua de socializare o fotografie cu mica gradina pe care și-a facut-o. „Duminica de toamna in gradina noastra”, a scris vedeta pe Instagram. Ea se bucura de liniște dupa o perioada in care a avut o problema de sanatate…

- Sfarsit tragic pentru o femeie de 37 de ani din Bardar, Ialoveni. Aceasta a fost tamponata mortal, in timp ce se deplasa pe acostament. Incidentul a avut loc ieri seara, pe traseul Chisinau-Hancesti. Alaturi de femeie era si un barbat, care a scapat doar cu o sperietura zdravana.

- Sfarsit prematur pentru o femeie din vestul tarii, care a fost gasita, ieri seara, fara suflare, in propria casa. Descoperirea a avut loc in localitatea Cicir din judetul Arad. Potrivit aradon.ro, femeia in varsta de 39 de ani avea echimoze in zona fetei. Localnicii povestesc ca victima nu era in relatii…

- O femeie a murit, marti, dupa ce a cazut 100 de metri de pe poteca de acces catre manastirea Cetatuia, aflata in localitatea argeseana Cetateni. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, turista, care era supraponderala, a cazut de pe poteca in timp ce urca spre manastire.…

- Discuțiile dintre Tuncay Ozturk și o internauta. Pare ca fostul soț al Andreei Marin nu și-a gasit jumatatea, insa spera ca acest lucru sa se intample in curand. Zilele trecute medicul le-a raspuns fanilor de pe contul de socializare, la cele mai indiscrete intrebari. „Ai mai vorbit cu fosta nevasta?…

