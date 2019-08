Tulnicăritul – obicei ce încă dăinuie în satele hunedorene din Apuseni Tulnicaritul este un obicei care inca dainuie in satele hunedorene de la poalele munților Apuseni. Spre exemplu la Bulzești, cei care poposesc aici se intorc in timp. Foșnetul padurii, susurul apei, dar și sunetul tulnicului sunt elementele care ii induc pe cei care ajung prima data aici in atmosfera satului patriarhal. A fost o sarbatoare a retrairii copilariei, a simplitații și o oda a bucuriei. Cei prezenți s-au delectat cu bucate tradiționale specifice zonei, de unde nu a lipsit vestitul balmos de Bulzesti. Colaborator Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

