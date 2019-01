Tulcea: Zeci de autoturisme blocate pe drumul european 87, între Luncaviţa şi Văcăreni Zeci de autoturisme au fost blocate, luni dimineata, pe drumul european 87, intre localitatile Luncavita si Vacareni din judetul Tulcea, din cauza unui tir care a derapat si a ingustarii carosabilului ca urmare a viscolului.



Primarul comunei Luncavita, Stefan Ilie, a declarat pentru AGERPRES ca situatia, prima de acest fel din aceasta iarna, a fost provocata si de numarul insuficient de parazapezi.



"In zona noastra a nins joi sau vineri, dar viscolul a adunat zapada pe carosabil si a fost suficient ca un tir sa derapeze ca sa blocheze drumul. Noi am actionat cu doua utilaje,…

Sursa articol: agerpres.ro

