Tulcea: Zăpadă portocalie în judeţ Iarna tarzie care s-a manifestat in ultimele ore in judetul Tulcea a adus vineri dimineata si un episod de ninsoare portocalie, fenomenul fiind explicat de specialisti prin masa de aer rece din nordul Africii care traverseaza bazinul Marii Negre.



"In noaptea care a trecut si astazi (vineri-nr) circulatia maselor de aer in altitudine din directia Sud-Vest catre Nord-Est a favorizat transportul masei de aer din Nordul Africii catre noi, astfel ca particulele de apa care au ajuns pe pamant au inglobat particulele de nisip din Nordul Africii", a declarat pentru AGERPRES sefa Serviciului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

