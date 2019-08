Tulcea: Vinuri nord-dobrogene, la Festivalul Pontus Euxinus Mestesugari, ansambluri folclorice si proprietari de podgorii din judetul Tulcea vor participa, incepand de joi, la Constanta, la o noua editie a Festivalului Pontus Euxinus, a anuntat reprezentanta Asociatia de Management a Destinatiei Turistice Delta Dunarii (AMDTDD), Corina Davidov.



In cadrul festivalului, vor putea fi degustate si diferite varietati de vinuri produse in podgoriile din nordul Dobrogei.



"Vrem sa dezvoltam potentialul judetului in ceea ce priveste turismul oenologic. Avem vinuri premiate la concursuri nationale si internationale, avem un furnizor al Casei…

Sursa articol: dcnews.ro

