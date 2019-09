Tulcea: Unităţi de cazare din Deltă, fără preparate din peşte în sezonul estival Unele unitati de cazare din Rezervatia Biosferei Delta Dunarii (RBDD) sustin ca, in acest sezon estival, au ramas fara resursa acvatica din rezervatie chiar si o saptamana, astfel ca din meniurile oferite oaspetilor au lipsit, mai multe zile la rand, produsele bazate pe peste.



"Ne descurcam foarte greu cu pestele. Avem doi furnizori care colecteaza din toate cherhanalele din judet, iar alti doi in Constanta, unul pe peste din Delta, altul pe peste din Marea Neagra, dar este extrem de greu. Avem perioade in care nu gasim o saptamana crap sau somn si asteptam. Avem suficiente preparate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

agerpres.ro

