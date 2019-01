Stiri pe aceeasi tema

- Politistii tulceni au confiscat anul trecut peste 2,2 tone de peste din Delta, din cauza ca nu aveau documente de provenienta, si au constatat ca zona renumita pentru produsele piscicole nu mai face fata solicitarilor, astfel ca operatorii turistici aduc peste in Delta, informeaza Agerpres."Daca…

- Ape transformate in patinoare, stolurile de rate si gaste zburand prin ceata in lumina diminetii sau sacali si enoti furisandu-se printre copaci, scrie a1.ro. Este decorul spectaculos pe care il veti descoperi in Delta Dunarii, in iernile geroase. In lipsa vegetatiei, turistii pot vedea peste 100…

- Aproape 20 de localitati din judetul Tulcea, cele mai multe dintre din Delta Dunarii, nu au apa potabila, iar in alte aproape 30 de comunitati se inregistreaza depasiri ale parametrului nitrati in apa furnizata in sistem centralizat populatiei, se arata intr-o informare remisa AGERPRES de Directia de…

- Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral ABADL a incheiat un contract de servicii cu firma Aquaproiect SA.Denumirea contractului este "servicii de asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte POIM 2014 2020, Axa Prioritara 5 Promovarea adaptarii la schimbarile climatice, prevenirea si gestionarea…

- Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara ITI Delta Dunarii a organizat miercuri, 12 decembrie 2018, Conferinta de inchidere a proiectului "Asistenta tehnica pentru asigurarea functionarii mecanismului ITI din perspectiva SIDD DD si a structurii ADI ITI Delta Dunarii la nivel executiv si partenerial",…

- Guvernul a adoptat ieri o Hotarare prin care se aloca suma de 17,85 de milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 ale unor unitati administrativ-teritoriale din judetele Alba, Arad, Bihor, Cluj, Hunedoara si Tulcea. Aceasta…

- Doar in trei din cele opt unitati administrativ-teritoriale din Delta Dunarii exista farmacii sau puncte de lucru ale acestora, populatia din celelalte localitati fiind obligata la cheltuieli suplimentare...

- Numarul de structuri de primire turistica cu functiuni de cazare era, la finele lunii iulie 2018, de 8.449 unitati, cu 544 mai multe decat la aceeasi data a anului 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, informeaza AGERPRES . Dintre acestea, 2.821 erau pensiuni agroturistice,…