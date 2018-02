Stiri pe aceeasi tema

- CNAIR a instituit restrictii de trafic pentru vehiculele de mare tonaj pe trei tronsoane de drumuri nationale - DN 22, DN 22D si DN 22E - masura fiind luata din cauza ninsorii si a vantului puternic."Pe DN 22, intre localitatile Smardan – Tulcea (km 86+356 – km 172+000) si intre localitatile…

- Un echipaj de salvare al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea a intervenit, marti dimineata, pentru preluarea si transportul unui barbat din localitatea constanteana Bugeac care ingerase o substanta toxica in cursul noptii. Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea, dupa ce a fost…

- Cursurile vor fi suspendate marti si miercuri, din cauza viscolului, si in judetul Ialomita, a stabilit, luni seara, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta. "Avand in vedere evolutia fenomenelor meteorologice extreme de pe teritoriul judetului Ialomita, si in urma consultarii cu directorii…

- Femeile insarcinate care ar urma sa nasca in aceste zile, din judetul Tulcea, au refuzat sa se interneze la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din municipiu, pe motiv ca, la ultimul avertisment de Cod portocaliu, nu au existat evenimente meteorologice deosebite, a sustinut, luni, seful Inspectoratului…

- Traficul rutier se desfasoara in conditii de iarna in judetul Olt, iar pe doua drumuri judetene - DJ 641 Caracal - Cezieni si DJ 679 Mihaesti - Seaca - Valeni - se circula cu dificultate din cauza viscolului, a anuntat, luni dimineata, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Accidentul a avut loc la iesirea din localitatea Dumbraveni catre Ramnicu Sarat, in judetul Vrancea, fiind implicate doua autotrenuri si un autoturism. Potrivit monitorulvn.ro, un autoturism Opel Astra a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un tir, dupa care a fost proiectat in…

- Traficul feroviar este blocat in zona Garii de Vest din Ploiesti, dupa ce o pasarela metalica ce sustinea conductele de termoficare s-a prabusit miercuri peste liniile de cale ferata, fara a se inregistra victime, potrivit autoritatilor locale, informeaza agerpres.ro. Purtatorul de cuvant al…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis, un grav accident rutier a avut loc, vineri seara, pe DJ 592, dupa ce doua masini s-au izbit puternic, intre orasele Buzias si Lugoj. „ISU Timis intervine la un accident rutier, intre 2 autoturisme, pe DJ592,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) au fost solicitați sa intervina pe strada Sucevei, bl. 5C, din Constanța. Potrivit primelor detalii, un copil de 7 ani se afla în pericol de cadere de la etajul 4. Baiatul ar fi fost lasat singur în casa, încuiat.…

- Trei barbați au murit, iar altul este grav ranit, fiind transportat la spital, sambata dimineața, dupa ce șoferul unui autoturism a ajuns pe contrasens, din cauza vitezei și a carosabilului umed, și s-a ciocnit de un TIR, in județul Mureș, la ieșire din Sighișoara. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- O magazie de lemne din curtea unui localnic din Santimbru-Bai a fost avariata, vineri, de o surpare de teren care s-a produs din cauze necunoscute deocamdata. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu, a declarat ca este vorba de o groapa…

- O adevarata tragedie putea avea loc in municipiul Sacele. Mai multe echipaje SMURD au intervenit pentru a acorda primul ajutor medical membrilor unei familii – doi adulți și doi copii, in varsta de trei, respectiv șase ani. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov,…

- Un barbat din Tulcea a fost recuperat, vineri, de lucratorii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta de pe sarmele de intins rufe ale unui apartament de la etajul intai al unui bloc din municipiu. Barbatul in varsta de 37 de ani a declarat presei ca si-a pierdut cheile apartamentului…

- UPDATE ora 13:00 – O persoana a decedat si alte doua au fost grav ranite in urma unui accident rutier petrecut astazi, in jurul pranzului, pe DN 2, pe raza localitatii Horia, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru. Potrivit acestuia,…

- Patru persoane au fost ranite duminica seara in urma unui accident, care a avut loc intre doua autoturisme pe DN1 la iesirea din localitatea Vladeni spre Persani, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Ciprian Sfreja.Potrivit sursei citate,…

- Timpul de raspuns al echipajelor SMURD din judetul Tulcea in mediul rural este de aproape doua ori mai mare decat cel prevazut de legislatie, a declarat, vineri, inspectorul sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, locotenent colonel Daniel Petrov. Depasirea timpului de raspuns…

- O femeie si copilul ei au decedat joi seara, iar alte trei persoane, printre care un copil de un an, au fost ranite intr un grav accident rutier care a avut loc pe DE 578, intre localitatile Sandominic si Izvoru Muresului, in care au fost implicate doua autoturisme, informeaza Agerpres.ro. Purtatorul…

- Un barbat din orasul Babadag a murit, vineri dupa-amiaza, in santierul Vard Tulcea SA, in timp ce incerca sa fixeze o piesa metalica cu o greutate de aproximativ 40 de tone, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Barbatul, in varsta de 48 de ani, a fost prins…

- Elicopterul SMURD Galati a plecat vineri dimineata in misiune spre judetul Tulcea pentru a prelua o gravida aflata la dispensarul din localitatea Casimcea, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Catalin Sion. Potrivit sursei citate, ambulanta…

- Peste 40 de localitati din judetul Tulcea nu au energie electrica de aproape 24 de ore, din cauza viscolului care a afectat reteaua de electricitate, a anuntat vineri Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Printre cele 42 de localitati din judetul Tulcea care nu sunt alimentate…

- Peste 90 de autovehicule si circa 150 de persoane au ajuns, in noaptea de joi spre vineri, in siguranta la Tulcea, dupa ce unele dintre ele au ramas blocate circa 12 ore in zapada si viscol, informeaza Agerpres.ro. Unele din cele 94 de autovehicule, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Patru drumuri nationale din judetul Tulcea sunt in continuare inchise, la fel si 13 drumuri judetene din Caras-Severin, Vaslui si Tulcea, anunta Centrul Infotrafic. Intre Tulcea si Cataloi, pe DN 22, 12 autoturisme sunt inzapezite, iar pe calea ferata un tren este blocat din cauza viscolului. Centrul…

- Peste 40 de persoane au fost salvate joi de autoritatile tulcene, in timpul interventiilor pe drumurile inzapezite din judet, potrivit datelor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Cele mai multe persoane, respectiv 12, se aflau intr-un microbuz care se deplasa in apropiere de localitatea…

- Toate cele patru drumuri sunt din judetul Tulcea, respectiv DN 22 D Horia – Izvorul Cerbului, DN 22 A Harsova (Constanta) – Ciucurova (Tulcea), DN 22 Tulcea – Cataloi, unde sunt inzapezite 12 autovehicule, si DN 22 F Horia-Nalbant. De asemenea, pe opt sectoare de drum sunt restrictii de circulatie.…

- Mai multe drumuri nationale si judetene continua sa fie inchise sau restrictionate circulatiei rutiere, joi seara, ca urmare a fenomenelor meteo severe din ultimele ore, informeaza IGPR. Circulatia rutiera la nivel national la ora 21,30 arata ca patru drumuri nationale sunt inchise: in…

- Trei scoli din judetul Galati, opt scoli din judetul Iasi, o scoala din judetul Prahova si 18 scoli din judetul Tulcea vor fi inchise vineri, 19 ianuarie, anunta purtatorul de cuvant al Ministerului Educatiei Nationale, Loredana Iordache.Elevii din 18 unitati de invatamant din judetul Tulcea nu vor…

- Traficul feroviar a fost reluat pe un fir, joi seara, pe Valea Prahovei, dupa o intrerupere de aproximativ patru ore cauzata de mai multi copaci cazuti pe liniile electrice si pe liniile de cale ferata in zona Valea Larga. Potrivit reprezentantului Politiei Transporturi Feroviare Prahova,…

- Zeci de jandarmi si pompieri cu mai multe utilaje de deszapezire actioneaza, joi dupa-amiaza, in zona localitatii tulcene Cataloi pentru deblocarea drumului. In acest sector de drum mai multe autoturisme au ramas blocate si nu mai pot inainta. Din cauza conditiilor meteorologice, autpritatile au…

- Circa 100 de autovehicule asteapta de joi dimineata sa plece din municipiul Tulcea spre judetele din Moldova, insa autoritatile tulcene le-au interzis continuarea deplasarii pana cand drumul european 87 Tulcea-Braila va deveni practicabil. Alte cateva zeci de autoturisme sunt blocate in…

- Peste 16.000 de abonați din 31 de localitați din județ nu au energie electrica din cauza condițiilor meterologice nefavorabile, au anunțat, joi dimineața, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Bacau. Potrivit informarii... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Peste 16.000 de abonati din 31 de localitati din judet nu au energie electrica din cauza conditiilor meterologice nefavorabile, au anuntat, joi dimineata, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. Potrivit informarii distribuitorului de energie electrica, sapte…

- Un barbat din localitatea tulceana Sarinasuf, dependent de oxigen, a solicitat, joi dimineata, sprijinul autoritatilor, dupa ce aparatul care-i asigura supravietuirea a incetat sa mai functioneze, din cauza lipsei energiei electrice, incident produs in urma ninsorii si viscolului. Purtatorul…

- O batrana din localitatea tulceana Murighiol a ramas, luni dimineata, fara locuinta, dupa ce a fost salvata dintr-un incendiu cauzat, cel mai probabil, de o candela aprinsa lasata nesupravegheata, potrivit AGERPRES. Citeste si: Atac FARA PRECEDENT la adresa premierului: Sorin Ovidiu Vantu…

- Cincisprezece autobuze au ars in noaptea de joi spre vineri in urma unui incendiu puternic izbucnit la societatea de transport public din Tulcea, fara a exista persoane ranite. De asemenea, exista pericol de prabusire a acoperisului cladirii. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Satu Mare, Adriana Pop, a declarat ca flacarile au fost stinse, joi seara, de volumul mare de apa care a iesit din pamant, in prezent nemaiexistand emisii de gaze. In momentul in care volumul de apa va fi inlocuit de gaze, flacarile…

- Doi muncitori au fost raniti intr-un accident de munca produs intr-un parc industrial din apropiere de Ploiesti. Unul dintre barbati este in stare grava, dupa ce a fost prins sub o grinda metalica grea de cateva tone, potrivit news.ro.Un muncitor in varsta de 22 de ani si altul in varsta de…

- Un accident de circulatie a avut loc joi, la Timisoara, intr-o intersectie, fiind implicate un autoturism si o autospeciala SMURD aflata in misiune. In urma accidentului, soferita care nu a acordat prioritate ambulantei si copilul ei de patru luni au fost raniti usor, fiind transportati la spital pentru…

- Un incendiu puternic a izbucnit, in noaptea de joi spre vineri, la o pensiune din Moeciu de Sus, iar interventia pompierilor a fost dificila din cauza lipsei surselor de apa, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov. Purtatorul de cuvant al ISU Brasov, Ciprian…

- Incendiul de la sonda de gaz din judetul Satu Mare nu a fost inca stins Incendiu la o sonda de gaz din localitatea Moftinu Mare, jud Satu Mare. Foto: ISU Satu Mare. Incendiul care a izbucnit noaptea trecuta la o sonda de gaz din localitatea Moftinu Mare, judetul Satu Mare, nu a fost stins…

- Conform reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, trei adolescenti, doua fete si un baiat, au fost loviti de un microbuz in timp ce traversau DN 7 pe o trecere de pietoni. Cele doua fete au suferit fractura de femur si contuzii, fiind preluate de ambulante SMURD,…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Mures, Cristian Virag, a declarat, pentru News.ro, ca un autoturism a cazut intr-un canal care alimenteaza statia de apa din municipiul Reghin, cauza accidentului nefiind cunoscuta. Virag a spus ca la fata locului au intervenit…

- Mobilizare de forțe pe strada Nalbei, din municipiu, dupa ce un incendiu a izbucnit într-un bloc de locuințe. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența, solicitați sa stinga flacarile, au evacuat toți locatarii. Cinci persoane sunt asistate medical la fața locului.…

- O autospeciala care va contribui la salvarea persoanelor inecate in apa sau intoxicate cu fum la incendii a intrat in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanța. O barocamera identica a primit și ISU Mureș. Autospeciala va deveni funcționala dupa ce personalul…