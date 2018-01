Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat, a anuntat marti, in cadrul sedintei de evaluare a activitatii pe 2017 a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta 'Horea' al judetului Mures ca scaderea numarului interventiilor SMURD la nivel national este cauzata,…

- Detașamentul Aiud al Inspectoratului pentru Situații de Urgența intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit din localitatea Geoagiu de Sus. ISU a anunțat ca au fost deplasate la fața locului doua autospeciale și o ambulanța SMURD. Nu s-au inregistrat victime. FOTO: Arhiva

- Un barbat din orasul Babadag a murit, vineri dupa-amiaza, in santierul Vard Tulcea SA, in timp ce incerca sa fixeze o piesa metalica cu o greutate de aproximativ 40 de tone, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Barbatul, in varsta de 48 de ani, a fost prins…

- Elicopterul SMURD Galati a plecat vineri dimineata in misiune spre judetul Tulcea pentru a prelua o gravida aflata la dispensarul din localitatea Casimcea, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Catalin Sion. Potrivit sursei citate, ambulanta…

- Peste 90 de autovehicule si circa 150 de persoane au ajuns, in noaptea de joi spre vineri, in siguranta la Tulcea, dupa ce unele dintre ele au ramas blocate circa 12 ore in zapada si viscol, informeaza Agerpres.ro. Unele din cele 94 de autovehicule, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Peste 40 de persoane au fost salvate joi de autoritatile tulcene, in timpul interventiilor pe drumurile inzapezite din judet, potrivit datelor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Cele mai multe persoane, respectiv 12, se aflau intr-un microbuz care se deplasa in apropiere de localitatea…

- Trei scoli din judetul Galati, opt scoli din judetul Iasi, o scoala din judetul Prahova si 18 scoli din judetul Tulcea vor fi inchise vineri, 19 ianuarie, anunta purtatorul de cuvant al Ministerului Educatiei Nationale, Loredana Iordache.Elevii din 18 unitati de invatamant din judetul Tulcea nu vor…

- Zeci de jandarmi si pompieri cu mai multe utilaje de deszapezire actioneaza, joi dupa-amiaza, in zona localitatii tulcene Cataloi pentru deblocarea drumului. In acest sector de drum mai multe autoturisme au ramas blocate si nu mai pot inainta. Din cauza conditiilor meteorologice, autpritatile au…

- Elevii din 18 unitati de învatamânt din judetul Tulcea nu vor merge vineri la cursuri, din conditiilor meteorologice nefavorabile, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta.

- Un barbat din localitatea tulceana Sarinasuf, dependent de oxigen, a solicitat, joi dimineata, sprijinul autoritatilor, dupa ce aparatul care-i asigura supravietuirea a incetat sa mai functioneze, din cauza lipsei energiei electrice, incident produs in urma ninsorii si viscolului. Purtatorul…

- F. T. Potrivit datelor centralizate la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) “Șerban Cantacuzino” Prahova, in cursul anului trecut, ehipajele specializate din cadrul structurilor de interventie, incadrate pe autospecialele de descarcerare si ambulantele tip B2 (SMURD) au participat…

- Personalul paramedical care lucreaza pe autosanitarele SMURD din cadrul Detașamentului de pompieri Lugoj și al Stației de pompieri Buziaș va fi prezent in spitalele din Lugoj și Buziaș, pentru aprofundarea cunoștințelor. Demersul face parte dintr-un program-pilot care are ca scop consolidarea și aprofundarea…

- O batrana din localitatea tulceana Murighiol a ramas, luni dimineata, fara locuinta, dupa ce a fost salvata dintr-un incendiu cauzat, cel mai probabil, de o candela aprinsa lasata nesupravegheata, potrivit AGERPRES. Citeste si: Atac FARA PRECEDENT la adresa premierului: Sorin Ovidiu Vantu…

- Directorul societatii, Dan Balan, a declarat ca incendiul a fost sesizat de paznicul societatii in jurul orei 3:30 si ca deocamdata nu se cunoaste cauza izbucnirii acestuia. ”In garaj tineam autovehiculele care erau pregatite sa plece pe trasee in aceasta dimineata. Numarul total al autobuzelor…

- Cincisprezece autobuze au ars in noaptea de joi spre vineri in urma unui incendiu puternic izbucnit la societatea de transport public din Tulcea, fara a exista persoane ranite. De asemenea, exista pericol de prabusire a acoperisului cladirii. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, pentru stingerea incendiului au actionat 17 echipaje de pompieri. "Noua autospeciale cu apa si spuma si doua autoscari de interventie la inaltime, doua ambulante SMURD si sase autospeciale de prima interventie…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Timis, Elena Megherea a declarat pentru News.ro ca accidentul a avut loc la intersectia strazilor Gheorghe Lazar cu Circumvalatiunii, din Timisoara. "S-a deplasat la locul interventiei o autospeciala cu modul de…

- Un accident de circulatie a avut loc joi, la Timisoara, intr-o intersectie, fiind implicate un autoturism si o autospeciala SMURD aflata in misiune. In urma accidentului, soferita care nu a acordat prioritate ambulantei si copilul ei de patru luni au fost raniti usor, fiind transportati la spital pentru…

- Echipajul SMURD Paltinis al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu a intervenit, in perioada sarbatorilor de sfarsit de an, pentru acordarea primului ajutor si transportarea la spital in 12 cazuri, au informat reprezentantii institutiei. "In perioada 29 decembrie-03 ianuarie,…

- Pana pe 10 ianuarie 2018 se pot depune cererile pentru demararea procedurilor de ocupare a șase de posturi vacante de ofițer și subofițer in cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Avram Iancu” al judetului Cluj, prin incadrare directa din sursa externa. In scopul completarii deficitului…

- Ca in fiecare prima miercuri din luna, chiar daca este prima zi de lucru oficiala a anului, sirenele de alarmare publica vor suna din nou in mai multe localitati din judetul Brasov, in aceasta dimineata in intervalul 10.00 – 11.00. Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov se ține de programul…

- Mai multi pompieri timiseni au plecat in ajutorul colegilor din Satu Mare, care lupta cu flacarile izbucnite la sonda de gaz de la Moftinu Mare. Echipa de de salvatori care a plecat spre Satu Mare o va schimba pe cea a pompierilor timiseni care a fost pana acum alaturi de colegii lor care intervin pentru…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta informeaza ca, începând de vineri dimineata, au loc testari în vederea implementarii sistemului de avertizare a populatiei în situatii de urgenta "RO-ALERT".

- Incepand de astazi, 21 decembrie a.c., Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta 'Cpt. Dumitru Croitoru' al judetului Sibiu are in dotare o autospeciala destinata interventiei si salvarii la inaltime. Autospeciala poate asigura interventii la o inaltime de pana la 42 de metri, fata de scarile de pe…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, un incendiu a izbucnit, sambata seara, in bucataria unei pensiuni de pe strada Berariei din municipiul Sibiu, din apropierea zonei centrale. Incendiul s-a manifestat la instalatia de ventilare din bucatarie,…

- Cele mai recente echipamente de interventia repartizate Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” Salaj au fost prezentate miercuri, 13 decembrie, de catre reprezentantii institutiei, care au oferit, cu aceasta ocazie, si detalii despre fiecare mijloc de interventie in parte. Dupa cum…

- In vederea prevenirii evenimentelor care pot umbri sarbatorile de iarna, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a dispus unitaților subordonate intreprinderea masurilor menite sa consolideze nivelul de protecție la nivelul comunitaților Astfel, premergator acestei perioade, inspectorii…

- Patru persoane, intre care trei copii, au fost ranite vineri seara intr-un accident produs pe DN1 la iesirea din localitatea Mandra, dupa ce o masina s-a rasturnat, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila. Conform reprezentantei ISU Brașov,…

- In luna noiembrie, subunitatile de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Vasile Goldis” al judetului Arad au executat 360 misiuni de interventie. S-a intervenit pentru stingerea a 25 de incendii, o misiune de descarcerare, trei misiuni de asanare a teritoriului de munitie ramasa…

- Un adevarat arsenal a fost descoperit, marti, in timpul lucrarilor pe care le realizau muncitorii la un canal din satul Cheglevici, comuna Dudestii Vechi. Pompierii timisoreni au ridicat o bomba aruncator de calibru 120 mm, sapte bucați lovitura neacuplata de tun de calibru 76 mm, 13 proiectile de artilerie…

- Cateva zeci de cabanieri și proprietari de pensiuni și case de vacanța din stațiunile montane Straja și Raușor au participat la dezbateri organizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgența, invitați fiind și reprezentanți ai Inspectoratului de Jandarmi Județean, ai Inspectoratului de Poliție…

- Ziua de 03.12.2017, reprezinta un reper important in activitatea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Bistrita" al judetului Bistrita - Nasaud. In urma cu opt ani, in data de 03 decembrie 2009, a avut loc operationalizarea modulului SMURD in cadrul Detasamentului de Pompieri Bistrita. Prin infaptuirea…

- Un barbat ranit grav de mistreti a fost gasit, luni, in apropierea scolii din localitatea argeseana Barsesti, un echipaj SMURD intervenind pentru resuscitarea lui. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, barbatul a fost gasit in stare de semi-constienta…

- Un barbat ranit grav de mistreți a fost gasit, luni, in apropierea școlii din localitatea argeșeana Barsești, un echipaj SMURD intervenind pentru resuscitarea lui. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Argeș, barbatul a fost gasit…

- Un barbat in varsta de 68 de ani a murit duminica, dupa ce s-a aruncat de la o fereastra situata la etajul al IV-lea al Spitalului Județean de Urgența din Ramnicu Valcea, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Valcea, Catalin Popescu. El a precizat…

- Peste 80 jandarmi partipa la manifestarile dedicate Zilei Nationale a Romaniei. Jandarmii mehedinteni participa alaturi de instituțiile din Garnizoana Drobeta Turnu Severin, la activitațile dedicate Zilei de 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei. Vineri,1 decembrie, incepind cu ora 10.00, jandarmii participa la ceremonialul militar…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Delta" al judetului Tulcea a desfasurat in data de 28.11.2017 un exercitiu cu forte si mijloace in teren pentru antrenarea structurilor de interventie in situatii de urgenta determinate de producerea unui incendiu la o fabrica de produse de cofetarie si patiserie,…

- Potrivit unui comunicat de presa al CNAIR, marti, pe raza DRDP Constanta au fost montate sapte statii meteo ce vor transmite parametri precum: temperatura, viteza si directia vantului, umiditate, cantitate de precipitatii in zona drumurilor nationale si a autostrazilor aflate in administrarea directiei…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența au fost solicitați sa intervina de urgența la City Park Mall, acolo unde a izbucnit un incendiu. La fața locului se afla și numeroase echipaje de la Ambulanța și Poliție Din primele informații, se pare ca un magazin de la subsolul mall-ului…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Tulcea, pompierii au fost solicitati sa intervina in noaptea de marti spre miercuri la un accident rutier petrecut pe DN 22D, intre localitatea Macin si Hanul Grecilor, dupa ce un autoturism a iesit de pe carosabi, la fata locului…

- Doua persoane, intre care un copil de noua ani, au suferit politraumatisme și arsuri, dupa ce cabana in care se aflau, situata in zona Geamana, intre localitațile brașovene Codlea și Vladeni a fost cuprinsa de flacari, sambata dupa amiaza, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Cu cateva minute in urma, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Gheorghe Pop de Basesti” al judetului Maramures a anuntat ca la Sigetu Marmatiei, pe strada Dragos Voda, nr.136 a izbucnit un incendiu la o casa . Potrivit primelor informatii furnizate de ISU Maramures, prin apelul unic de urgenta 112,…

- Zeci de persoane care au fost evacuate, marți seara, din zona garii Breaza Nord din cauza unui vagon incarcat cu nitrat de amoniu din care iese fum și vor fi duse cu ambulanțele SMURD și cu microbuze intr-un loc sigur. Potrivit purtatorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații…

- La doi ani de la tragedia din clubul "Colectiv" procesele continua Incendiul de la Club Colectiv. Foto: Arhiva facebook. La doi ani de la tragedia din clubul Colectiv, în urma careia 64 de tineri au murit si 146 au fost raniti, justitia nu a finalizat, înca, niciunul dintre cele…

- UPDATE ORA 14.04 Traficul rutier a fost intrerupt duminica și pe DN 13 B, Praid-Gheorgheni, in zona pasului Bucin, din cauza arborilor doborați de vantul puternic, circulația ramanand inchisa, din același motiv, și pe DN 12 C, Gheorgheni-Lacu Roșu. Potrivit purtatorului de cuvânt al…