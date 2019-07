Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, a mers, marți, in satul Corod, din județul Galați, unde au avut loc inundații, iar cand delegația era pe drumul spre malul paraului care s-a revarsat, una dintre mașini a ramas blocata in noroi. Deneș și primarul au impins vehiculul. Ministrul Apelor a inspectat…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a declarat, vineri, ca va sesiza Comisia Europeana si pe premierul Viorica Dancila in privinta consultantilor tehnici de la JASPERS, care, in opinia sa, ar intarzia "nepermis de mult" investitiile derulate pe fonduri europene nu doar la ministerul pe care il…

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, a declarat, ieri, intr-o conferința de presa la sediul PSD, ca in județul Suceava ministerul pe care il conduce are programate investiții in valoare de 52,7 milioane de lei. Din aceasta suma, 23,7 milioane de lei sunt alocate pentru realizarea a 3,3 km de ...

- Ministerul Apelor si Padurilor arata, intr-un comunicat, ca aproximativ 25,8 milioane de tone de deseuri din plastic sunt generate de Europa in fiecare an, din care doar 30% sunt colectate pentru reciclare.Consiliul UE a adoptat joi masurile propuse de Comisia Europeana (CE) menite sa reduca…

- ARAD. Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, a venit miercuri, 15 mai, intr-o vizita de lucru in Arad pentru a inspecta mai multe lucrari pe care ministerul condus de oficial le desfașoara. Vizita de lucru, rezultat al invitației parlamentarilor PSD de Arad, a fost una ce a cuprins mai…

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș efectueaza astazi, o vizita in județul Buzau. In programul sau sunt cuprinse o intalnire de 15 minute cu administrația locala din Merei, apoi o vizita in stațiunea Sarata Monteoru. Acolo, va avea loc prezentarea obiectivului de investiții “Regularizare rau Sarata,…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a efectuat vineri o vizita de lucru in judetul Ialomita, ocazie cu care a ajuns la obiectivele de investitii derulate de ministerul pe care il reprezinta si a inspectat zonele cu puncte critice de pe Bratul Borcea, km34 - zona Bentu si zona intravilan Stelnica.…

- Ministrul apelor si padurilor, Ioan Denes, si directorul general al Administratiei Nationale „Apele Romane”(ANAR), Victor Sandu, au efectuat, vineri, o vizita de lucru in judetul Cluj. Cu acest prilej, directorul ABA Somes-Tisa, Ioana Diaconescu, si consilierul ministrului Costica Sofronie au prezentat,…