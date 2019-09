Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea voucherelor de vacanta va fi majorata anul viitor la 2.080 de lei, de la 1.450 de lei, cat este acum, pentru cei care aleg extrasezonul, potrivit unei propuneri a Ministerului Turismului. Propunerea va fi discutata in perioada urmatoare cu industria, potrivit ministrului Bogdan Trif.

- Ministerul Sanatații propune majorarea cu 44% a tarifelor pentru efectuarea de expertize medico-legale, argumentand masura prin inflația ridicata din ultimul deceniu, in condițiile in care tarifele actuale nu au mai fost actualizate din 2006. Astfel, se vor majora cu 44% tarifele pentru efectuarea expertizelor,…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) anunța ca vineri va avea loc o sedinta publica, in cadrul careia vor fi examinate și supuse aprobarii noile tarife la energie electrica.

- Numarul persoanelor care au fost infectate cu virusul West Nile de la inceputul perioadei de raportari (3 iunie) a ajuns la sapte, potrivit unei informari publicate pe site-ul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.…

- Specialistii au elucidat misterul speciei de peste capturata in urma cu cateva zile din apele Barajului Firiza. Potrivit acestora, pestii au ajuns in lacul de acumulare, eliberati cel mai probabil dintr-un acvariu, iar in lacul de acumulare s-au inmultit.

- Taxa de vizitare a Padurii Letea, in valoare de 5 lei, poate fi platita prin sms incepand de vineri, a anuntat Ministerul Apelor si Padurilor intr-un comunicat remis AGERPRES. Turistii care viziteaza rezervatia pot achita taxa de intrare daca trimit un mesaj sms la numarul 7483 cu textul 'Letea'…

- Union Fenosa si FEE-Nord au venit cu o solicitare catre ANRE si au cerut ca tariful la energia electrica sa fie majorat cu 13%. O decizie in acest sens va fi luata de Agentia Nationala de Reglementare in Energetica peste doua saptamani.

- "Suntem in etapa de eliberare a permiselor. De maine (miercuri, n.red.), ca sa usuram tot acest proces, sefii comisariatelor vor primi permisele, iar cu sprijinul primarilor, cei care au depus documentele isi vor primi permisele in zonele in care domiciliaza', a afirmat guvernatorul Tibuleac.…