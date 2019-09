Tulcea: Șofer, mort dupa ce s-a rasturnat cu autoturismul Un barbat in varsta de 44 ani din Tulcea si a pierdut viata sambata dupa ce s a rasturnat cu autoturismul intr o curba.Potrivit IPJ Tulcea, in timp ce conducea un autoturism in afara localitatii Dunavatul de Jos, intr o curba nu a adaptat viteza la conditiile de drum, a pierdut controlul volanului si s a rasturnat in afara partii carosabile.In urma accidentului a rezultat decesul conducatorului auto. Soferul detinea permis de conducere.Politistii continua cercetarile in vederea stabilirii tuturo ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

