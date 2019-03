Tulcea: Regulamentul de pescuit în Deltă se modifică Pescarii comerciali din Delta Dunarii vor avea incepand cu acest an dreptul de a depasi cota alocata pentru pescuit cu 25%, iar cei care au activitati fiscalizate in turism vor putea face doar o jumatate din cota, a declarat pentru AGERPRES guvernatorul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (RBDD), Malin Musetescu. Potrivit normelor in vigoare, pescarii sunt obligati sa captureze cel putin 75% din cota alocata anual de autoritati. Daca nu reusesc sa faca acest minim, ei isi pierd in anul urmator calitatea de pescar comercial. "Sunt vreo 50 de pescari care nu au reusit anul trecut sa faca aceasta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

