Tulcea: Proiectul "Sulina fabuloasă", la final Cateva zeci de persoane participa, sambata, la ultimele actiuni organizate in cadrul proiectului "Sulina fabuloasa", care si-a propus atat incurajarea turismului lent prin promovarea ambarcatiunilor din lemn fara motoare, cat si sprijinirea bibliotecii din cel mai estic oras al Uniunii Europene. Proiectul a fost initiat de timisoreanul Calin Ene care de aproape cinci ani s-a mutat in Sulina, unde inchiriaza canoe turistilor. "Pledez pentru turismul lent, nu pentru a veni in Delta si a bifa o destinatie. Vorbim despre a simti Delta, a o vedea si a o auzi de la nivelul apei, fara zgomotul motoarelor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

