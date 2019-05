Tulcea: Proiectil exploziv găsit în municipiul reşedinţă Purtatorul de cuvant al ISU Delta, Florentin Daciu, a declarat presei ca munitia a fost gasita intr-o zona frecventata de crescatorii de animale. 'Proiectilul provine din timpul conflictelor armate si va fi depozitat in vederea distrugerii la o data ulterioara', a precizat Daciu. El a adaugat ca le recomanda persoanelor care gasesc proiectile neexplodate sa nu le atinga, sa anunte cel mai apropiat post de politie si sa sune la numarul unic de urgenta 112. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei minori au fost injunghiati, miercuri seara, pe o strada din municipiul Vaslui, politistii efectuand cercetari pentru a stabili in ce imprejurari s-a produs evenimentul. Purtatorul de cuvant al...

- O batrana, in varsta de 87 de ani, din satul tulcean Zebil, a suferit arsuri pe aproximativ 80% din suprafata corpului, dupa un incendiu care i-a distrus locuinta. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, Florentin Daciu, a declarat ca femeia, incercand ca aprinda…

- O locuinta, trei anexe gospodaresti, un utilaj si peste 200 de hectare de vegetatie au fost afectate in ultimele 24 de ore de 13 incendii la care au intervenit pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Delta" al judetului Tulcea, scrie Agerpres. Purtatorul de cuvant al ISU…

- Pompierii au intervenit, in noaptea de joi spre vineri, pentru stingerea a opt incendii care au afectat peste 2.500 de hectare, din care opt de padure, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, Florentin Daciu. "Cauza probabila a producerii incendiilor…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta a intervenit, in ultimele 24 de ore, pentru stingerea a 14 incendii care au afectat 42 de hectare de vegetatie uscata si stuf si trei anexe gospodaresti, scrie Agerpres. Din cele 14 incendii, 13 au pornit de la igienizarile prin ardere, a…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta a intervenit, in ultimele 24 de ore, pentru stingerea a 14 incendii care au afectat 42 de hectare de vegetatie uscata si stuf si trei anexe gospodaresti. Din cele 14 incendii, 13 au pornit de la igienizarile prin ardere, a mentionat, joi, purtatorul…

- Pompierii tulceni au intervenit in conditii dificile, in noaptea de duminica spre luni, timp de aproape de trei ore, pentru stingerea unui incendiu in urma caruia au ars doua locuinte din cartierul Vararie, de la marginea municipiului resedinta, scrie Agerpres. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Aproape 1.500 de hectare de vegetatie uscata au ars in noaptea de joi spre vineri, in incendiul aparut in apropiere de localitatea Dunavatu de Jos, Delta Dunarii, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Purtatorul de cuvant al ISU, Florentin Daciu, a mentionat ca pompierii au…