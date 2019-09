Stiri pe aceeasi tema

- 'Am venit in sprijinul localnicilor, iar partea de racordare stradala am facut-o cu bani de la Consiliul local. Aproape 50% din gospodariile din sat sunt racordate la retea. Legea impune ca fiecare consumator de apa potabila sa aiba bransare la reteaua de canalizare, dar nu-i putem forta pe oameni…

- Nu mai putin de 13 functii de conducere la instantele dobrogene se vor elibera in urmatoarea perioada, printre acestea aflandu se si o pozitie nou infiintata, de vicepresedinte al Curtii de Apel Constanta. Lista ce cuprinde posturile de conducere pentru care se va organiza concurs prevede posturi la…

- Miercuri, 28 august 2019, presedintele Consiliului Judetean Tulcea, Horia Teodorescu a participat, alaturi de vicepresedintele Petre Badea, primarul comunei Jurilovca, Eugen Ion si managerul FLAG Delta Dunarii, Valentin Moldoveanu, la conferinta de lansare a celei de a doua editii a Festivalului Borsului…

- Curtea de Apel Constanta a decis ca cei doi cetateni sarbi trimisi in judecata in dosarul capturii de peste o tona de cocaina gasita in Delta Dunarii, la Sfantu Gheorghe, sa ramana in arest. Decizia instantei este definitiva. Conform anchetatorilor, cei doi sunt acuzati ca au participat la contrabanda…

- Regizorul ucrainean Sergei Losnitsa a primit trofeul "Anonimul" pentru contributia la frumusetea cinematografiei universale si va sustine, sambata dupa-amiaza, un masterclass in cadrul Festivalului international de film independent cu acelasi nume, care se desfasoara in aceasta perioada in satul Sfantu…

- In intalnirea de miercuri, de la Giurgiu, directorul Agenției de Dezvoltare Sud Muntenia, Liviu Mușat, l-a felicitat public pe președintele CJ, Marian Mina, pentru ca a reusit sa evite sancțiunile impuse de UE ca urmare a esecului proiectelor reabilitare ale drumurilor judetene 411 și 504, proiecte…

- Din rechizitoriu procurorilor reiese ca grupul traficanților de droguri era format din mai multe persoane, de cetațenie sarba, spaniola si romana. Cel mai probabil, rețeaua era coordonata de șefii unei grupari interlope din Serbia, iar scopul a fost de a transporta o cantitate de cel puțin 3 tone de…

- "Suntem in etapa de eliberare a permiselor. De maine (miercuri, n.red.), ca sa usuram tot acest proces, sefii comisariatelor vor primi permisele, iar cu sprijinul primarilor, cei care au depus documentele isi vor primi permisele in zonele in care domiciliaza', a afirmat guvernatorul Tibuleac.…