Stiri pe aceeasi tema

- Un accident s-a petrecut intr-o curba din localitatea galateana Smardan. Soferul nu a adaptat viteza la carosabilul ud si nu a mai putut controla tirul. Acesta s-a rasturnat si a fost la un pas sa intre in casa unor localnici. Barbatul a scapat teafar, insa localitatea a ramas in bezna dupa…

- In intervalul 22 ianuarie, ora 11 22 ianuarie, ora 20, in judetele Braila, Ialomita, Calarasi, local in judetele Buzau, Tulcea, Constanta si in sudul judetelor Vrancea si Galati, vantul va continua sa prezinte intensificari sustinute, cu viteze la rafala de 55...65 km h, viscolind ninsoarea si determinand…

- NEWS ALERT Vine gerul! Vezi harta altertelor meteo Vremea va deveni geroasa in noptile de marti spre miercuri si miercuri spre joi in nordul, centrul si nord-estul tarii, anunta ANM De luni ora 11.00 pâna la ora 20.00, este cod galben de intensificari ale vântului si ninsori viscolite…

- Vremea va deveni geroasa in noptile de marti spre miercuri si miercuri spre joi in nordul, centrul si nord-estul tarii, anunta ANM. La aceasta ora, 8 judete din sud-estul tarii sunt sub cod galben de vant puternic. Potrivit unei actualizari a informarii meteorologice in vigoare de duminica,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis COD GALBEN care anunta intensificari sustinute ale vantului si ninsori viscolite in judetele Galati, Vrancea, Buzau, Braila, Ialomita, Calarasi, Constanta si Tulcea. In Intervalul 22 ianuarie, ora 05.00 - 22 ianuarie, ora 22.00, vor predomina ninsorile,…

- Meteorologii au emis atentionare cod galben de ninsori si vant pentru mai multe judete din vestul, centrul, sudul si estul tarii. Duminica, de la ora 20.00, pana luni, la ora 11.00, in judetele Caras-Severin, Arges, Teleorman, Olt, Dolj, Valcea, si in zona de munte a judetelor Mehedinti, Gorj, Hunedoara,…

- Meteorologii au emis o noua atenționare cod galben de ninsori și vânt pentru mai multe județe din vestul, centrul, sudul și estul țarii. Duminica, de la ora 20.00, pâna luni, la ora 11.00, în județele Caraș-Severin, Argeș, Teleorman, Olt, Dolj, Vâlcea, și în zona de…

- Meteorologii au emis o noua atenționare cod galben de ninsori și vânt pentru mai multe județe din vestul, centrul, sudul și estul țarii. Duminica, de la ora 20.00, pâna luni, la ora 11.00, în județele Caraș-Severin, Argeș, Teleorman, Olt, Dolj, Vâlcea, și în zona de…

- Meteorologii au emis atentionare cod galben de ninsori si vant pentru mai multe judete din vestul, centrul, sudul si estul tarii. ATENTIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Duminica, de la ora 20.00, pana luni, la ora 11.00, in judetele Caras-Severin, Arges, Teleorman, Olt, Dolj,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua avertizare de tip cod galben, valabila pentru zona de centru și sud a țarii. Meteorologii se aștepta la ninsori, viscol și lapovița. Administrația Naționala de Meteorologie atrage atenția asupra faptului ca pana pe 22 ianuarie, la ora 22 va ramane…

- Vineri, la sediul Ministerului Afacerilor Interne a avut loc o sedinta operativa in prezenta prim-ministrului interimar Mihai FIFOR, unde a fost prezentata situatia la nivel national dupa ninsorile si viscolul din ultimele 24 de ore. Cu acest prilej, ministrul afacerilor interne, Carmen DAN, a prezentat…

- Se aduna tara! Oferte de transport sau cazare gratis pentru protestul din Capitala Cei de la Coruptia Ucide, ii invita pe toti cei care doresc sa participe la protestul din 20 ianuarie din Capitala impotriva legilor Justitiei si doresc sa ofere gratis, fie locuri in masina, fie de cazare, sa compleeze…

- CNAIR a anuntat situatia drumurilor in Romania in aceasta dimineata, joi, 18 ianuarie. Traficul se desfasoara ingreunat, la nivel national, din cauza stratului de zapada, iar mai multe drumuri inchise. UPDATE ora 07:10. De la ora 3 ninge viscolit in tot județul Constanța, transmite corespondentul Libertatea.…

- „In Arad, calatoria cu tramvaiul a fost pana acum 2 lei, iar de acum este 3 lei. Pana acum, aveam printre cele mai mici costuri din tara, pentru ca in alte orase s-a majorat la 3 lei demult”, a spus, la mijlocul saptamanii trecute, pentru Jurnal Aradean / Aradon, Petru Cuvineanu, unul dintre…

- Comitetul Executiv al FR Fotbal a stabilit, in una dintre ultimele sale ședințe, calendarul activitaților legate de organizarea și disputarea barajului pentru promovarea in Liga a III-a, ca și precursoarele acestora. Este prevazut, astfel ca pana la 15 ianuarie fiecare asociatie judeteana avea obligatia…

- In aceasta noapte, in intervalul orar 17:00 15.01.2018 04:30 16.01.2018, DRDP Constanta a patrulat si a actionat cu 130 de autoutilaje, si a imprastiat 1671 tone de sare si 9100 litri de clorura de calciu, pentru ca circulatia rutiera sa se desfasoare in conditii de siguranta.Potrivit reprezentantilor…

- Eugen Ciorici, vechiul sef al Directiiei Regional a Finantelor Publice Galati, de care apartine si Constanta a revenit in functie. Acesta coordoneaza activitatea din sase judete din Regiunea de Sud Est, respectiv Galati, Vrancea, Braila, Buzau, Constanta si Tulcea.Potrivit adevarul.ro, pentru a treia…

- Doi parlamentari considera inacceptabile planurile și afirmațiile primului ministru. „Si Transilvania face parte din Romania, domnule prim-ministru!”. Afirmația ii aparține deputatului PNL Gavrila Ghilea care il acuza pe Tudose ca ignora proiectul Autostrazii Transilvania, in timp ce face…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 17.535 locuri de munca, în data de 12 ianuarie 2018.Cele mai multe posturi vacante sunt înregistrate în București, capitala fiind urmata de județele…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizari de tip cod galben valabile pentru 14 județe din țara. Meteorologii se așteapta la scaderea vizibilitații sub 200 de metri, iar izolat sub 50 de metri. UPDATE 10.00: Meteorologii au emis o noua avertizare nowcasting cod galben…

- Cladect Construct SRL a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului acord de mediu pentru proiectul "Modificare proiect autorizat conform A.C. nr. 152 din 21.02.2017 laquo;Construire imobil S P 3E M locuinte colective si imprejmuire terenraquo; prin supraetajare in limita a 20 din suprafata desfasurata…

- Deficitul bugetar, adica diferenta intre cat a cheltuit statul si ce venituri a avut, s-a dublat fata de anul trecut. Asta arata executia bugetara la 11 luni, publicata de catre cei de la Finante. Cele mai mari cheltuieli s-au facut cu salariile bugetarilor si cu ajutoarele sociale. In schimb, investitiile…

- Deficitul bugetar, adica diferenta intre cat a cheltuit statul si ce venituri a avut, s-a dublat fata de anul trecut. Asta arata executia bugetara la 11 luni, publicata de catre cei de la Finante. Cele mai mari cheltuieli s-au facut cu salariile bugetarilor si cu ajutoarele sociale. In schimb, investitiile…

- Deficitul bugetar, adica diferenta intre cat a cheltuit statul si ce venituri a avut, s-a dublat fata de anul trecut. Asta arata executia bugetara la 11 luni, publicata de catre cei de la Finante. Cele mai mari cheltuieli s-au facut cu salariile bugetarilor si cu ajutoarele sociale. In schimb, investitiile…

- Deficitul bugetar, adica diferenta intre cat a cheltuit statul si ce venituri a avut, s-a dublat fata de anul trecut. Asta arata executia bugetara la 11 luni, publicata de catre cei de la Finante. Cele mai mari cheltuieli s-au facut cu salariile bugetarilor si cu ajutoarele sociale. In schimb, investitiile…

- Nici Regiunea Vest nu exceleaza fiind clasata pe locul 240 din 262 de regiuni clasificate. La nivel mondial cea mai competitiva regiune este considerata New York, urmata de Los Angeles, Singapore, Londra și San Francisco. Dupa cum se vede, Londra e cea mai buna regiune europeana, iar Romania…

- Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Sud - Est anunta ca alocarea financiara pentru Regiunea de Dezvoltare Sud – Est in perioada 2014 – 2020 este de 890 milioane euro, reprezentand 14,86% din totalul bugetului Programului Operational Regional (POR) 2014–2020.Obiectivul general al Programului Operational…

- Astfel, pentru tragerea la sorti au fost stabilite sapte regiuni cu cate sase judete in componenta. Tragerea la sorti este programata in luna februarie Regiunea 1, Nord-Est: Bacau, Botosani, Neamt, Iasi, Suceava, Vaslui Regiunea 2, Nord-Vest: Bihor, Bistrita Nasaud, Cluj, Maramures,…

- Obiectivul general al Programului Operațional Regional (POR) 2014–2020 il constituie creșterea competitivitații economice și imbunatatirea condițiilor de viața ale comunitaților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, infrastructurii si serviciilor, care sa asigure o dezvoltare…

- „Romania: Judges hold protests over legal system changes" este titlul din Washington Post. Sute de magistrati au participat, luni, pe treptele din fata Palatului de Justitie din Bucuresti, la un protest 'tacut' fata de modificarile aduse in Parlament legilor Justitiei si Codurilor penale. Proteste…

- Modificarea legilor justitiei, dar si schimbarile Codurilor penale i-au scos pe magistrați in strada. Luni seara, pe treptele Curtii de Apel, are loc un protest in tacere la care participa aproximativ 500 de magistrati din Capitala. Proteste similare ale magistratilor au avut loc in cursul zilei si…

- De 17 ani, Carrefour ii invita pe cei mici sa-și scoata culorile din penare și sa-și exerseze talentul pe planșele distribuite gratuit in școli. Premiul cel mare al acestei ediții: 20 de excursii la parcul de distracții „Shreck’s Adventure” din LondraBucurești, 14 decembrie 2017: Carrefour…

- Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, cu suportul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, au efectuat 17 perchezitii domiciliare in judetele Galati, Braila si Tulcea, la persoane banuite de constituire a unui grup infractional organizat si furt calificat prin metoda”imprietenire…

- Metoda de inselaciune „Imprietenire” a facut ravagii in Cluj si in tara. Cum functiona Cincisprezece persoane au fost retinute si incarcerate in Centrul de Retinere si Arest Preventiv Constanta in urma unor perchezitii efectuate in mai multe judete, suspectii fiind acuzati de constituirea unui grup…

- Un mars de comemorare a Regelui Mihai I este anuntat pentru duminica, in Capitala, urmat de un protest fata de actuala guvernare in Piata Victoriei. Manifestatii antiguvernamentale sunt anuntate si in mai multe orase din tara, dar si in diaspora, la Londra, Milano si Paris. Manifestantii din Bucuresti…

- O expoziție regionala de porumbei, in care au putut fi admirate exemplare ce au caștigat premii la concursuri naționale și internaționale pe diferite categorii, a fost organizata sambata, la Braila, de Federația Naționala a Crescatorilor de Porumbei din Romania. "Avem columbofili veniți…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 19.198 locuri de munca, în data de 8 decembrie 2017.Cele mai multe posturi sunt înregistrate în București, capitala fiind urmata de județele Arad,…

- Potrivit bancii centrale, in zona Bucuresti-Ilfov, dar si in judetele Cluj, Timis, Brasov si Iasi, se regasesc cele mai intense tranzactii cu Bitcoin – pe care o considera „schema virtuala” sau, cel mult, „moneda virtuala”, nerecunoscandu-i statutul de „moneda electronica” pe cre il au banii reali…

- Guvernul va acorda ajutoare de urgența in suma totala de 250.800 de lei pentru sprijinirea a 70 de familii și persoane singure afectate de incendii, fenomene hidrometeorologice periculoase ori probleme grave de sanatate ce pot conduce la riscul de excluziune sociala, se arata intr-un comunicat al Executivului.…

- Hotararea aprobata in ședința de miercuri prevede ca ajutoarele de urgența vor fi acordate astfel: Ø 87.300 de lei pentru un numar de 18 familii aflate in situații de necesitate cauzate de incendii, din judetele: Botoșani, Olt, Suceava, Teleorman, Tulcea și Vrancea; Ø 3.500 de lei unei…

- Șapte stații meteo au fost instalate pe principalele drumuri din județele Constanța și Tulcea. Anunțul a fost facut de Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Prin intermediul acestora, CNAIR va monitoriza starea carosabilului pe timpul iernii. CNAIR a montat pe raza Direcției…

- Potrivit unui comunicat de presa al CNAIR, marti, pe raza DRDP Constanta au fost montate sapte statii meteo ce vor transmite parametri precum: temperatura, viteza si directia vantului, umiditate, cantitate de precipitatii in zona drumurilor nationale si a autostrazilor aflate in administrarea directiei…

- Paul Surugiu este artistul iubit care reușește, de dorua ori pe an, sa faca turnee naționale cu casa inchisa, fiind apreciat de un segment mare din populația Romaniei pentru sinceritatea, altruismul și generozitatea de care da mereu dovada. Firește ca marele sau succes, pe care-l știe toata lumea, in…

- Un eveniment sportiv de nivel national va fi organizat la Galati. Duminica 19 noiembrie, la sala Polivalenta Dunarea, de la ora 10.00, se va desfasura in organizarea Federatiei Romane de Budokai, presedinte galateanul Anatoly Davidov in colaborare cu Mixed Martial Arts Galati, Campionatul National de…

- UPDATE 18.50: Protestatarii au drapele si pancarte si scandeaza "Hotii!", "CCR - Sluga PSD" si "Pilonul ll nu e pentru voi", "PSD - ciuma rosie" si "Nu vrem sa fim o natie de hoti". Organizatorii au afirmat ca „sediul PSD nu este un obiectiv militar de siguranta nationala", astfel ca manifestantii…

- Noi proteste in Piața Victoriei, pe 12 noiembrie 2017. Duminica, 12 noiembrie, sunt organizate noi proteste in București, in mai multe orase din tara, dar și in diaspora impotriva OUG de modificare a Codului Fiscal, precum si fata de proiectele de modificare a legilor justitiei. In Capitala, oamenii…

- Programul #SuperCoders, continua cu etapa a doua, asadar toti copiii cu varste cuprinse intre 10-13 ani, care au cunostinte de baza de programare in Scratch sau code.org, sunt invitati sa se inscrie pe site-ul Orange pana pe 26 noiembrie 2017 si sa creeze animatii in Scratch si code.org. Etapa I a Caravanei…

- HARTA ofertelor de munca in Romania. Ce meserii de cauta Un numar de 26.004 locuri de munca sunt vacante la nivel national, conform Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, în evidentele…

- Potrivit meteorologilor, pâna la ora 9:30, în zona județelor Olt, Dolj și Mehedinți ceața va determina scaderea vizibilitații local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Izolat, se va semnala și burnița. De asemenea, pâna la ora 10:00, în localitați din județele…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 31.177 locuri de munca, în data de 30 Octombrie 2017.Cele mai multe locuri de munca sunt disponibile în București, capitala fiind urmata de Prahova, Sibiu,…