Stiri pe aceeasi tema

- "Impactul escalei navei-scoala 'Mircea' la Tulcea, din perioada 15-16 septembrie, a fost foarte mare in comunitatea locala. Duminica, 15 septembrie, in prima zi a escalei, peste 2.000 de persoane au vizitat cea mai pretuita nava a Marinei Militare Romane, acostata pentru prima data in cei 80 de ani…

- "Bricul 'Mircea' a mai fost la Tulcea, in 1953-56, dar atunci a stat la ancora. Astazi este pentru prima data cand acosteaza aici, cand nava poate fi vazuta de public si cand gazduieste institutii militare care isi promoveaza oferta educationala. Portul acesta are o caracteristica unica, un contracurent.…

- In ultimii ani, tot mai mulți romani aleg sa faca shopping in afara țarii, insa de cele mai multe ori vaneaza reducerile sau merg la outleturile din Austria, Italia sau Germania. Oana Roman merge, culmea, la Cannes, pentru cumparaturi. Este unul dintre cele mai scumpe orașe europene, dar ea a gasit…

- Gica Hagi a avut o reactie foarte dura la adresa lui Razvan Lucescu, dupa ce echipa nationala a Romaniei U21 s-a calificat in semifinalele Campionatului European. Enervat de faptul ca Razvan Lucescu a spus ca din aceasta generatie doar 5-6 jucatori vor avea o cariera frumoasa, Gica Hagi s-a dezlantuit.…

- Romania a caștigat grupa in care a fost plasata la Campionatul European de Fotbal U21. Romania a acumulat 7 puncte, invingand Croația și Anglia și facand egal cu Franța. Națioanala tricolorilor mici va juca in semifinale cu Germania, joi, 27 iunie, meciul neavand momentan o ora de inceput stabilita.…

- Pagina oficiala de Facebook a Campionatului European under 21 a prezentat, dupa victoria obtinuta de tricolori in meciul cu Anglia, scor 4-2, mai multe imagini cu bucuria jucatorilor, cu mesajul: “WOW! Romania”, potrivit news.ro.Citește și: Primaria Capitalei ‘taie in carne vie’! Educația…

- EURO 2019 // Germania U21, campioana en-titre, joaca astazi, de la 22:00, cu Serbia U21. Partida arbitrata de Istvan Kovacs e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TVR 1 și TVR HD. Romania U21 intalnește Anglia U21 maine, de la 19:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TVR 1 și TVR Hd. ...