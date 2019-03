Gradul de absorbtie a fondurilor europene nerambursabile prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime (POPAM) este de circa 35%, a declarat pentru AGERPRES directorul general al Autoritatii de Management (AM) a programului, Ciceronis Cumpanasoiu. "Din 2014, trebuia sa absorbim 40 de milioane de euro si ceva, ca sa nu avem dezangajare automata. Noi am luat suma si am mai trimis o cerere de finantare de aproape 7 milioane de euro. Avem o absorbtie de circa 35% si suntem multumiti pentru ca nu am dezangajat nicio suma. Este pentru prima data cand Programul Operational pentru Pescuit…