Stiri pe aceeasi tema

- Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor organizeaza concurs, in perioada 22.05.2019 03.06.2019, pentru ocuparea a 9 functii contractuale vacante de muncitor calificat IV I la Atelierele de Confectionat Placi cu Numerele de inmatriculare ale judetelor Arad, Bacau, Botosani,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni, la Tulcea, demararea unui nou program guvernamental pentru revitalizarea sectorului piscicol, menit sa sprijine familiile de pescari si sa incurajeze prelucrarea produselor. Prim-ministrul a participat la Tulcea la inaugurarea oficiala a Bursei…

- Doi vranceni au fost sanctionati contraventional, dupa ce au fost depisați de politisti transportand 3.100 kilograme de deseuri feroase fara documente de provenienta, pe raza localitatii I.C. Bratianu, judetul Tulcea. Intreaga cantitate de deșeuri feroase a fost confiscata. „La data de 16 martie a.c.,…

- Aproximativ 30 de consilieri de probatiune au protestat, joi, nemultumiti de conditiile de munca. Protestul a fost organizat in fata sediului Institutului National de Statistica, cu ocazia prezentarii bilantului Directiei Nationale de Probatiune, potrivit agerpres.ro.Citeste si Viorica Dancila,…

- Linia de croaziera Costa Cruises a anuntat preluarea oficiala a vasului Costa Venezia, primul vapor al companiei proiectat pentru piata chineza, construit de grupul Fincantieri, prezent si in Romania, potrivit news.ro.Fincantieri opereaza, in Romania, santierele navale de la Braila si Tulcea,…

- In 2018 si 2019 ALUM a continual activitatile de cercetare privlnd tehnologiile ecologice de depozitare a reziduurilor de bauxita si valorificarea aceetora in cadrul altor industrii, in special in agricultura. StudilIe la fata locului au continuat la Statia de Cercetare Agrlcola din Albota, Pitesti,…

- In jurul orei 01:50, salvatorii Detasamentului de pompieri Tulcea au fost solicitati sa intervina in municipiul Tulcea pentru limitarea efectelor unui incendiu care a cuprins doua case.Incendiul, care a pornit de la cosul de fum neizolat termic fata de materialele combustibile din jur, s a extins fara…