Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 30 august 2019, presedintele Consiliului Judetean Tulcea, Horia Teodorescu a participat, alaturi de vicepresedintele Dumitru Mergeani si viceprimarul municipiului, Andaluzia Luca, la conferinta de lansare a celei de a noua editii a a festivalului RowmaniaFest, la invitatia Asociatiei Ivan Patzaichin…

- Festivalul internaþional al barcilor cu vasle Rowmania va incepe, vineri seara, pe faleza Dunarii din municipiul Tulcea atat cu parada in canotci, cat si cu un flashmob dedicat proiectului "Apele Unite ale Romaniei" (AUR), au anuntat vineri dimineata, in timpul unei conferinte de presa, initiatorii…

- In organizarea Primariei, Consiliului Local și a Caminul Cultural Rozavlea, dar și cu un important sprijin financiar acordat de catre Consiliului Județean Maramureș, Festivalul ”Roza-Rozalina” a avut loc in perioada 17 – 18 august 2019, in localitatea Rozavlea. Festivalul a debutat sambata, 17 august,…

- Cea mai mare parada medievala din Romania, care a avut loc joi seara, pe strazile municipiului Suceava, a atras un numar record de spectatori, aproximativ 30.000 de oameni iesind in strada, la geamuri si la balcoane, coborand din masinile cu care se aflau in trafic, ca sa-i petreaca, sa-i pozeze și…

- Uniunea Salvati Romania avertizeaza ca la conducerea Rezervatiei Biosfera Delta Dunarii a fost numit fostul sef al SRI Tulcea, Catalin Tibuleac, un apropiat al lui Horia Teodorescu, presedintele CJ Tulcea, implicat in "Horia Teodorescu, baron local PSD si presedinte al Consiliului Judetean…

- USR afirma, dupa numirea noului guvernator al Deltei Dunarii, ca acesta este un apropiat al ”baronului PSD” Horia Teodorescu, lider al Consiliului Județean Tulcea. Reacția Uniunii Salvați România vine dupa ce fostul șef al SRI Tulcea a fost numit de Dancila în funcția de guvernator…

- Evenimentul face parte din calendarul reuniunilor organizate sub egida Președinției Romaniei la Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii. La conferința au participat secretari de stat și miniștri din statele membre Uniunii Europene și nu numai. In cadrul discuțiilor, reprezentanții…

- Adoptarea concluziilor Consiliului Uniunii Europene "Catre o Europa tot mai sustenabila pana in 2030" a fost una dintre cele mai importante realizari din perioada in care Romania a detinut presedintia Consiliului UE, potrivit agerpres.ro.Potrivit unui comunicat al Guvernului, marti a avut…