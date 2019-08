Stiri pe aceeasi tema

- Gașca de la Pro Romania Intr-o postare pe pagina sa de facebook, Vlad Peiu Pantelimon, liderul organizației Pro Romania Targu Neamt, anunta pe un ton vehement ca filiala pe care o conduce nu va susține proiectul prin care Pro Romania impreuna cu ALDE au decis la nivelul liderilor naționali sa-l susțina…

- Presedintele ALDE Neamt, Ioan Asaftei, si-a exprimat sustinerea pentru candidatul partidului la alegerile prezidentiale, Calin Popescu Tariceanu. Intr-un comunicat de presa remis pe adresa redactiei Monitorul, se precizeaza: “Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu a fost miercuri validat de forurile…

- Presedintele executiv al PSD Olt, Marius Oprescu, a declarat, joi, ca organizatia judeteana de partid o va sustine pe Viorica Dancila in campania pentru alegerile prezidentiale si vor fi facute sondaje de opinie pentru a vedea cum pot fi maximizate sansele candidatului social-democrat pentru functia…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a declarat vineri seara, la Tulcea, ca va cere demisia tuturor presedintilor organizatiilor care nu-si vor indeplini obiectivele asumate la alegerile prezidentiale, daca social-democratii vor pierde, anunța AGERPRES. "As cere demisia tuturor liderilor…

- "As cere demisia tuturor liderilor care au obtinut un rezultat sub cel la care s-au angajat, (daca PSD va pierde alegerile, n.red.). Fiecare judet trebuie sa-si faca o analiza si sa-si propuna un criteriu de performanta. Daca lasam la voia intamplarii, putem avea judete care se implica si muncesc…

- "Prima decizie a vizat adoptatrea unei Rezolutii prin care Organizatia ALDE Arad ii cere presedintelui Calin Popescu-Tariceanu sa isi asume si sa isi anunte neintarziat candidatura in alegerile prezidentiale din luna noiembrie 2019", se arata in comunicat. "Deciziile luate astazi in cadrul…

- „Pentru ca Romania devine tot mai mult scena unui marxism cultural de o violența cum nu s-a mai vazut din anii 50 și care ne amenința insași ființa naționala, impingindu-ne spre a ne rușina de valorile morale cele mai profunde, libertate, respectul fața de om, fața de valorile naționale și familiale.…