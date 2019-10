Medaliata cu bronz la Campionatele europene de box din Italia, din 2014, Oana Georgiana Iorga, din satul tulcean Niculitel, a castigat titlul de campioana nationala la senioare, locuieste in incinta salii in care se antreneaza si este ajutor de bucatar la un restaurant din municipiul Tulcea. Legitimata la Clubul Sportiv "Danubiu" din Tulcea, Oana are 21 de ani si a obtinut primul ei titlu de campioana nationala in timpul Cupei Romaniei desfasurata in perioada 15-22 august, la Eforie Nord, judetul Constanta. "Aveam 12-13 ani si ma uitam la box, la televizor. De mica am fost mai baietoasa. Parintii…