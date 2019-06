Nivelul ridicat al fluviului inregistrat in ultima perioada este un semn bun pentru productia piscicola a Deltei Dunarii, sustin unii pescari tulceni care sesizeaza insa ca puietul de peste va deveni prada sigura a pasarilor ihtiofage daca apa va scadea in ritm alert, pe fondul caniculei. "Este foarte bine ca acum apele sunt mari, fiindca puietul de peste are unde sa se ascunda de pelicani", a declarat, pentru AGERPRES, Mihai Stanica, in varsta de 46 de ani, pescar din Tudor Vladimirescu. Alti pescari sustin ca anul a inceput ciudat, in contextul in care in primavara, atunci cand nivelul apei…