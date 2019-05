Navrom Delta a transportat peste 3,1 milioane de calatori si 65.000 de tone de marfuri generale si bunuri de stricta necesitate in localitatile din Delta, se arata intr-un comunicat facut public vineri de Consiliul Judetean (CJ) Tulcea, dupa un eveniment in timpul caruia s-au aniversat 20 de ani de la infiintarea societatii.



"Din 1999 pana in prezent, de serviciul public oferit de Navrom Delta au beneficiat peste 3,1 milioane de calatori, fiind transportate peste 65.000 de tone de marfuri generale si bunuri de stricta necesitate", se mentioneaza in sursa citata.



Conducerea…