- Navigatia vaselor pe bratul Chilia al Dunarii se poate desfasura in conditii de siguranta dupa ce scafandri militari au neutralizat cele doua mine, provenind din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial, care pluteau in deriva pe fluviu.

- Autoritațile din Tulcea impreuna cu cele din Ucraina monitorizeaza doua mine din al doilea razboi mondial aparute la suprafața din cauza nivelului ridicat al Dunarii. Una dintre mine s-a fixat pe partea ucraineana, cealalta pe partea romana a Brațului Chilia.

- Hidrologii au emis, miercuri, o avertizare de Cod portocaliu de inundatii pe Dunare, pana pe 20 aprilie, si o avertizare de Cod galben pana pe 30 aprilie in judetele Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Constanta, Braila, Ialomita, Tulcea si Galati.

- O echipa de scafandri EOD, alcatuita din noua persoane, actioneaza pe Bratul Chilia, in zona kilometrul 94-99, pentru cercetarea si neutralizarea unei mine care a aparut la suprafata in dupa-amiaza zilei de marti, 3 aprilie. Solicitarea de interventie a fost facuta de catre ISU Tulcea si autoritatile…

- Politistii de frontiera ai Garzii de Coasta i-au sesizat, marti, pe omologii din Ucraina, dupa ce pe bratul Chilia al Dunarii a fost observat un obiect plutitor care ar fi putut fi un proiectil din cel de-al Doilea Razboi Mondial.Obiectul, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Remorcherul maritim FARUL al Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos (AFDJ) Galati s-a aflat astazi, 30 martie 2018, la prima proba pe Dunare, la Galati. Remorcherul urmeaza sa intre in dotarea AFDJ Galati in luna aprilie. "Remorcherul Farul nu am reusit sa-l receptionam in cursul anului 2017, dar…

- Despre Unirea Republicii Moldova cu Romania s-a discutat intens in ultima saptamana pe ambele maluri ale Prutului. Duminica trecuta, la Chișinau a fost organizata Marea Adunare Centenar, iar pe parcursul saptamanii curente, la București s-au petrecut o serie de evenimente dedicate celor 100 de ani de…

- Dunarea a atins cota de inundatie la Braila. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența anunța ca ultimele masuratori anunța atingerea cotei de inundație. La Braila, masuratori fac si cei de la SGA dar si cei de la Administrația Fluviala a Dunarii de Jos. Totodata, la Tulcea, Dunarea…

- Tranzitarea autovehiculelor cu masa maxima autorizata de pana la 3,5 tone, cu bacul peste Dunare, prin punctul de trecere a frontierei Bechet, a fost reluata miercuri, informeaza Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Dolj. Potrivit sursei citate, aceasta masura a fost luata la…

- George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, a transmis marti un mesaj cu ocazia implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, in care a precizat ca „realizarea natiunii romane, de pe ambele maluri ale Prutului, trebuie sa reprezinte, pentru viitor, un model de urmat”,…

- Inundațiile de la sfarșitul saptamanii au facut prapad in toata țara, iar autoritațile din Tulcea au anunțat niște cifre apocaliptice. Peste 300 de hectare au fost devastate de creșterea nivelului Dunarii.

- Deputatul Eugen Tomac a fost prezent la evenimentul organizat de primarul comunei Corbi si a explicat, intr-un interviu acordat cotidianului Top, care sunt sansele de unire reala dintre Romania si Republica Moldova. El este presedinte al Partidului Miscarea Populara si este deputat in Parlamentul…

- Prognoza pentru urmatoarea perioada, pana la 31 martie, este de crestere a nivelului apei cu 8-10 centimetri pe zi. Asta inseamna ca pe marti-miercuri cota de inundatii va fi depasita in ambele orase. O mare parte din cursul Dunarii este sub cod portocaliu.

- Nivelul Dunarii a atins, sambata, la Galati, cota de 555 centimetri, in crestere cu 11 centimetri fata de vineri si cu numai cinci centimetri sub cota de atentie de 560 centimetri, informeaza Agerpres.ro. Potrivit sefului Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos AFDJ Galati, Dorian Dumitru, hidrologii…

- EMOTII…. “Prutul – axa de istorie, cultura si civilizatie”! Acesta a fost numele simpozionului de ieri, de la Stanilesti, unde romanii de dincolo si de dincoace de Prut au venit pentru a vorbi despre “Intoarcerea la vatra strabuna, Unirea Basarabiei cu Romania”. “A fost un eveniment emotionant, asa…

- Autoritatile pregatite sa intervina Ministerul Afacerilor Interne a suplimentat fortele si echipamentele pentru interventie în judetele aflate sub avertizare de vreme rea din perioada urmatoare, a anuntat joi ministrul Carmen Dan. "Va informez ca la nivelul MAI, înca…

- Toate navele care tranziteaza sectorul romanesc al Dunarii au obligatia de a reduce viteza pana la limita producerii de valuri, se arata intr-o decizie a Administratiei Fluviale Dunarea de Jos (AFDJ) facuta publica joi pe site-ul propriu. Masura are in vedere protejarea digurilor de aparare impotriva…

- Cod portocaliu privind creșteri de nivel și debite cu depașirea cotelor de aparare, valabil pana la sfarșitul lunii, pe sectorul romanesc al Dunarii. Este vorba, mai exact, de județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu Tulcea Constanța, Braila.

- Tone de gunoi s-au adunat in apropierea malului Dunarii, la Galati, in mai multe zone, inclusiv la punctul de trecere cu bacul, fiind vorba despre peturi, ambalaje si crengi uscate provenite din amonte, conducerea Garzii de Mediu notificand toti operatorii sa stranga gunoiul din zona de responsabilitate,…

- In anul Centenarului, o declarație simbolica de Unire cu Republica Moldova a fost semnata de comuna Corbi, județul Argeș, comuna Baimaclia din Romania impreuna cu raionul Caușeni din Republica Moldova.

- Circulatia bacurilor pe Dunare, intre municipiul Galati si localitatea tulceana I.C. Bratianu, este supendata pana vineri dupa-amiaza din cauza ca pasarelele care asigura legatura dintre mal si nave trebuie schimbate, dupa ce nivelul apelor Dunarii a crescut. Circulatia bacurilor intre cele doua localitati…

- Autoritațile din Cernavoda, impreuna cu mai mulți localnici, s-au mobilizat pentru a scoate din apele Dunarii o femeie, de 41 de ani, care se aruncase de pe podul Sfanta Maria din oraș cu intenția de a se sinucide din cauza saraciei. Victima a fost salvata și transportata la spitalul din oraș.

- In Dobrogea otomana, sanatatea publica nu era o prioritate, iar frecventele boli care faceau ravagii creau un peisaj sumbru in localitatile dintre Dunare si Marea Neagra. Prezentarea pe care medicul Hector Sarafidi o face Tulcei, "un oras cu pozitie strategica insemnataldquo;, nu este catusi de putin…

- Ana Maria Moraru (17 ani) avea doar 6 ani cand, impreuna cu familia, a parasit satul Rachelu din judetul Tulcea pentru o viata mai buna in strainatate. Din localitatea situata pe malul drept al Dunarii, familia Moraru a ajuns tocmai in regiunea Padova, in apropierea orasului italian Revigo, unde face…

- Orașele mici de pe ambele maluri ale Nistrului au potențial de dezvoltare, insa factori precum migrația, imbatrinirea populației și lipsa locurilor de munca impiedica valorificarea acestuia. La aceasta concluzie a ajuns un grup de cercetatori din dreapta și stinga riului Nistru, care au evaluat potențialul…

- Cateva sute de cartuse de calibrul 7,92 milimetri au fost descoperite de un cioban din judetul Neamt, care se afla pe camp, cu oile, a anuntat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, munitia, care dateaza cel mai probabil din…

- "Din nefericire, istoria apasa in continuare asupra relatiilor dintre Serbia si Croatia (...), impiedicand calificarea drept amicale a relatiilor dintre state", a declarat presedinta croata Kolinda Grabar Kitarovic, dupa ce l-a primit pe omologul sarb la Zagreb. "Serbia si Croatia vor avea nevoie…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a dispus sesizarea Parchetului Militar, dupa ce o drona militara subacvatica detinuta de Armata Romana a fost pierduta, au declarat, luni, pentru Agerpres, reprezentanti ai MApN. Potrivit acestora, platforma a fost pierduta in luna iunie a anului…

- Republica Moldova si Romania ar putea crea un batalion mixt pentru situații de urgența, despre aceasta a anuțat miniștrii Apararii de pe ambele maluri ale Prutului, Mihai Fifor și Eugen Sturza.

- O operațiune de amploare a avut loc in Hong Kong, unde peste 4.000 de oameni au fost evacuați. In acest timp, zeci de specialiști au dezamorsat o bomba de 450 de kilograme din Al Doilea Razboi Mondial. Bomba a fost gasita in cartierul comercial și financiar Wanchai. Cladirile din zona au fost evacuate,…

- Conflictul din estul Ucrainei este printre cele mai grave de dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial, din punctul de vedere al numarului de victime, potrivit unui raport publicat joi de Biroul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (UN OCHA), relateaza site-ul agentiei Tass. "Conflictul…

- 159 de ani de la Mica Unire din anul 1859, infaptuita de Alexandru Ioan Cuza, va fi marcata maine la Iași. Astfel, romani de pe ambele maluri ale Prutului iși vor da intalnire in fosta capitala a Romaniei.

- Primarul orasului Sulina, Nicolae Radus, a declarat sambata, pentru AGERPRES, ca timp de peste 48 de ore cei aproape 4.000 de locuitori ai singurului oras din Delta au ramas fara energie, fara apa potabila si fara caldura. "De joi nu am mai avut energie, iar azi am primit doua grupuri electrogene,…

- Ieri, pe timpul Codului Portocaliu de vreme extrema, un detasament de militari din cadrul Batalionului 307 Infanterie Marina a intervenit, la solicitarea primarului din Babadag, pe drumul dintre Babadag si Enisala, pentru a scoate din zapada un microbuz cu elevi.Totodata, militari din cadrul Divizionului…

- Proiectul Podului de la Braila are o valoare de aproximativ 500 de milioane de euro, este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructura din ultimii 27 de ani lansate in Romania si va fi construit de o asociere de firme din Europa si din Asia, ceea ce ofera un plus de simbolistica importantei…

- Luni, la Ministerul Transporturilor a fost semnat contractul pentru unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructura ale Romaniei - proiectarea si executia obiectivului „Pod suspendat peste Dunare”. Valoarea proiectului este de aproximativ 500 de milioane de euro.

- Era intr o zi de vineri, zi de iarna, cu temperaturi putin peste zero grade, cerul senin si vizibilitatea buna, 8 10 km. Vantul batea usor, cu 2 3 m s, din directia nord nord est. In raionul de zbor al aerodromului Mihail Kogalniceanu, aproape de Dunare, era in formare un nor de ceata. Pregatirea misiunii…

- Doi tulceni au fost salvati in urma unui accident petrecut pe Dunare, barca acestora tamponandu-se cu un remorcher, a informat miercuri Capitania Zonala a Portului Tulcea. Purtatorul de cuvant al institutiei, Petrica Rade, a declarat pentru AGERPRES ca cei doi barbati se aflau marti dupa-amiaza…

- Mii de credincioși din Tulcea au asistat, pe faleza Dunarii, la slujba de sfințire a apelor fluviului. Crucea pe care episcopul Visarion al Tulcei a aruncat-o in Dunare a fost recuperata de un pompier.

- Credinciosii din Tulcea au participat, azi, la Sfintirea cea Mare a Apei pe faleza municipiului Tulcea.P.S. Sa Visarion a savarsit Sfanta Liturghie arhiereasca in Catedrala episcopala "Sfantul Nicolae" din Tulcea. Ulterior, procesiunea religioasa s a indreptat pe faleza municipiului Tulcea.Conform traditiei,…

- Sute de calafeteni s-au strans in portul de la Dunare, pana la aceasta ora, unde asteapta sa inceapa slujba de Boboteaza. Inainte sa ajunga soborul de preoti, sarbatoarea a inceput cu un moment artistic oferit de ansamblul folcloric din Calafat. ...

- Bulgarul care cere independenta a trei regiuni de la sud de Dunare si alipirea lor cu România s-a facut nevazut. Boris Kamenov vrea sa separe judetele Vidin, Vratsa și Montana de Bulgaria, iar apoi sa ceara alipirea de România. Doar ca de la vorba, la fapta, e cale lunga. …

- RPC contribuie la fortificarea Forțele Navale ale republicii, pentru a provoca SUA sa lupte pentru dominația in Oceanul Mondial. In Republica Populara Chineza a inceput construcția celui de-al treilea portavion, pentru nevoile Forțelor Navale ale țarii. Informația in cauza a fost facuta publica astazi,…