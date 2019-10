Medicul de la Spitalul Judetean de Urgenta prins in flagrant marti in timp ce primea mita a fost retinut 24 de ore pentru savarsirea a doua infractiuni de luare de mita, se arata intr-un comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Tulcea publicat pe site-ul institutiei. Probele administrate de procurori arata ca in perioada 9 iulie-15 octombrie, medicul, in varsta de 49 de ani, a pretins si a primit sumele de 400 si, respectiv, 300 de lei in schimbul acordarii asistentei medicale unor persoane care nu aveau calitatea de asigurat in sistemul national de asigurari de sanatate. Ofiterii DGA Tulcea,…