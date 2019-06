Tulcea: Incendiul din pensiunea din Mahmudia, cauzat de un posibil scurtcircuit Incendiul izbucnit sambata dimineata, la o pensiune din satul tulcean Mahmudia, a fost cauzat de un scurtcircuit aparut la o instalatie electrica defecta, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Pensiunea nu avea autorizatie de securitate la incendiu, iar legea nici nu-i obliga pe proprietarii unitatii sa obtina un asemenea act cat timp pensiunea nu are mai mult de opt camere, a precizat sursa citata. "Nu era necesara obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu. Este o agropensiune si nu are suficiente camere de cazare pentru a necesita obtinerea autorizatiei de securitate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un taxi a luat foc si a ars, vineri, in apropierea unei benzinarii din cartierul Micro 13, din municipiul resedinta, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Eugen Chirita. Potrivit acestuia, masina a luat foc de la un scurtcircuit provocat la compartimentul…

- Noua autoturisme au ars la Adjud, in aceasta dupa-amiaza, in urma unui incendiu izbucnit la un service auto de la marginea orasului Adjud, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. "Pompierii militari au intervenit cu cinci echipaje, trei autospeciale de stingere cu apa si spuma,…

- Patru curti ale unor locuinte din orasul tulcean Macin au fost inundate, vineri, in urma unei ploi torentiale, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Purtatorul de cuvant al institutiei, Florentin Daciu, a mentionat ca pentru evacuarea apei din curti au intervenit…

- Peste 50 de pompieri din Tulcea si Constanta au intervenit in noaptea de luni spre marti pentru stingerea unui incendiu aparut in zona depozitelor comerciale de la marginea orasului Tulcea, cel mai probabil din cauza unui scurtcircuit electric, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Pompierii militari au fost alertați sa intervina in aceasta dimineața, in jurul orei 4.00, pentu stingerea unui incendiu care a izbucnit la restaurantul pensiunii Motorom. „Incendiul a fost localizat inainte sa se extinda la pensiune, situata in apropierea restaurantului. S-au deplasat la fata locului…

- Aproximativ 50 de hectare de teren au ars intr-un incendiu de vegetatie uscata care a avut loc in zona Composesoratului Piatra Coziei, in apropiere de municipiul Deva, la fata locului intervenind trei echipaje ale pompierilor militari, a informat, joi, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Aproximativ 50 de hectare de teren au ars intr-un incendiu de vegetatie uscata care a avut loc in zona Composesoratului Piatra Coziei, in apropiere de municipiul Deva, la fata locului intervenind trei echipaje ale pompierilor militari, a informat, joi, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Un sofer, in varsta de 18 ani, a murit carbonizat duminica dimineata, dupa ce autoturismul pe care-l conducea a luat foc, in urma unui accident rutier, pe DN 13 B, au anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta si IPJ Harghita, conform Agerpres.Incendiul masinii a avut loc pe DN 13B in…