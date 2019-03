Tulcea: Incendii de vegetație. Zeci de hectare afectate în 24 de ore Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta a intervenit pentru stingerea a 14 incendii de vegetație. Cea mai mare suprafata, respectiv 20 de hectare, a fost incendiata la marginea orasului Tulcea. Incendiul ameninta casele din apropiere. In luna februarie, pompierii din Tulcea au intervenit la peste 50 de incendii de vegetatie, care au afectat o suprafata totala de peste 2.500 de hectare. Persoanele care vor sa igienizeze prin ardere suprafetele detinute trebuie sa informeze primariile care le elibereaza un permis de lucru cu foc, potrivit ISU Delta. Vezi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

