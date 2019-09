Stiri pe aceeasi tema

- In acest weekend, la Tulcea are loc cea de-a noua ediție a Festivalul Internațional al Barcilor cu Vasle, cunoscut drept Rowmania Fest, eveniment de tradiție organizat de Ivan Patzaichin, cvadruplu laureat cu aur la Jocurile Olimpice. In buna tradiție a manifestarii sportive, muzicale, culturale și…

- Festivalul internaþional al barcilor cu vasle Rowmania va incepe, vineri seara, pe faleza Dunarii din municipiul Tulcea atat cu parada in canotci, cat si cu un flashmob dedicat proiectului "Apele Unite ale Romaniei" (AUR), au anuntat vineri dimineata, in timpul unei conferinte de presa, initiatorii…

- Ivan Patzaichin i-a premiat, joi dupa-amiaza, pe castigatorii etapei din Tulcea ai concursului national Descopera Rowmania, competitie de vaslit in canotci 10+1 care-si va desemna castigatorii din acest an la sfarsitul lunii.

- Descopera Rowmania, competitia de vaslit in canotci de 10+1, a ajuns din nou la Alba Iulia. Ivan Patzaichin cauta noi campioni la vaslit, pe 11 august, in zona Podului peste Mureș. La startul competiției s-au inscris in acest an 22 de echipe. Pe o vreme superba, Rowmania 2019 a inceput duminica dimineața,…

- Ziarul Unirea Duminica, 11 august, ”Descopera Rowmania” pe Mureș, la Alba Iulia: Ivan Patzaichin așteapta noi campioni la vaslit! PROGRAMUL competiției Organizatorii evenimentului Rowmania invita locuitorii din municipiul Alba Iulia, și nu numai, sa ia parte la programul și momentele pregatite de aceștia.…

- Festivalul internațional de arta urbana din Targu Jiu a inceput luni, 22 iulie cand a și putut fi admirata prima opera, in Parcul Central. In acest fel artiștii talentați vor reușii sa dea viața zidurilor din Targu Jiu. Operele sunt spectaculoase și schimba aspectul…

- In cadrul acestei proceduri, un expert desemnat de Consiliul Europei, Robert Brunner, viziteaza pana la finele saptamanii Delta Dunarii, unde va avea intalniri cu personalul ARBDD si factorii interesati de aceasta regiune."Am venit pentru a purta o discutie deschisa cu dumneavoastra si…

- Apelul „Bunicii comunitații – Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane varstnice in teritoriul ITI Delta Dunarii”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, va fi deschis astazi și inchis in data de 28 august 2019, potrivit Ministerului Fondurilor Europene. Proiectele finanțate vor…