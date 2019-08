Tulcea: Festivalul borşului lipovenesc din Jurilovca aşteaptă 30.000 de vizitatori Primaria comunei Jurilovca pregateste turistilor care vor veni in acest sfarsit de saptamana la Festivalul borsului lipovenesc 30.000 de portii de bors de peste, cu aproape 10.000 mai multe decat cele preparate anul trecut. "Initial, am spus ca vom pregati 20.000 de portii de bors de peste, insa astazi (miercuri, n.red.) anuntam ca vom avea pregatite 30.000 de portii. Am crescut cantitatea, deoarece am vazut pe internet ca exista agentii de turism care organizeaza excursii Bucuresti-Jurilovca in acest sfarsit de saptamana", a declarat miercuri, in timpul unei conferinte de presa, primarul comunei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

