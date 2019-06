Tulcea: Exerciţiul Saber Guardian 19, la final în Poligonul din Babadag Ultima zi a programului de instruire Saber Guardian a inceput cu un ceremonial de comemorare dedicat sublocotenentului Ionel Gheorghita Dragusanu, la care au participat atat fostii lui colegi, cat si presedintele filialei constantene a Asociatiei National Cultul Eroilor "Regina Maria", colonelul Remus Macovei. "Faptul ca fostii lui colegi nu l-au uitat este un lucru extraordinar de important. Daca nu era aplicatia, toti colegii lui s-ar fi adunat la mormantului lui din Basarabi", a mentionat pentru AGERPRES colonelul in retragere Macovei. Serviciul religios dedicat sublocotenentului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

