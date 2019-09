Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 09 20 septembrie, 85 infanteristi din Armata Romaniei se vor instrui in comun cu aproximativ 200 de militari din Bulgaria, Georgia, Republica Moldova, Statele Unite ale Americii si Ucraina, la Centrul secundar de instruire pentru lupta al Fortelor Terestre Romane, din Babadag, judetul Tulcea,…

- Ministerul Apararii Nationale Unitatea Militara 02022 Constanta va reabilita Cazarma 397 Tulcea, Pavilionul E din Cazarma 397 Tulcea si Cazarma 2645 Babadag. In acest sens, Unitatea Militara 02022 Constanta va organiza si desfasura o procedura de achizitii publice pentru atribuirea contractului "Lucrari…

- Fortele Navale Romane organizeaza, miercuri si joi, la Constanta, Mangalia, Tulcea, precum si in Bucuresti o serie de activitati dedicate Zilei Marinei Romane, se arata intr-un comunicat de presa transmis, marti, de Ministerul Apararii Nationale (MApN). Potrivit sursei citate, evenimentele vor debuta…

- Miercuri, 31 iulie, incepand cu ora 10.00, la sediul Centrului National Instruire Intrunita (CNII) „Getica” din localitatea Cincu, județul Brașov, va avea loc ceremonia de incheiere a exercitiului multinational „Resolute Castle 19”. La activitatea de pregatire „Resolute Castle 19”, care a inceput la…

- In perioada 22 26 iulie, seful Garzii Nationale a statului Alabama, generalul maior Sheryl Gordon, a efectuat o vizita oficiala in Romania.Oficialul american a fost insotit de generalul de brigada Cristian Teglas, comandantul Brigazii 2 Vanatori de munte, si a desfasurat o serie de vizite de informare…

- Politistii de investigatii criminale din Constanta au depistat doi barbati care erau urmariti international pentru savarsirea unor infractiuni pe teritoriul Spaniei. Schimbul de date si informatii a fost asigurat de Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala. Astfel, la data de 25 iulie a.c.,…

- Ultima zi a programului de instruire Saber Guardian a inceput cu un ceremonial de comemorare dedicat sublocotenentului Ionel Gheorghita Dragusanu, la care au participat atat fostii lui colegi, cat si presedintele filialei constantene a Asociatiei National Cultul Eroilor "Regina Maria", colonelul…

- In perioada 12 – 14 iunie 2019, Palatul Parlamentului gazduieste cea de-a noua editie a conferintei europene EuroNanoForum 2019 – Nanotehnologia si progresul materialelor avansate in perspectiva programului Orizont2020 si dincolo de el – aceasta fiind cel mai important forum european in domeniu. Organizat…