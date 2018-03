Stiri pe aceeasi tema

- Cotele apelor Dunarii urca zilnic cu circa cinci centimetri, iar in unele zone din municipiile Galați, Braila și Tulcea au depașit cota de inundație, falezele și porțiuni de șosea fiind sub ape. Mulți cetațeni spun insa ca nu e un fenomen cu care nu s-au mai intalnit, Dunarea avand, la cațiva ani o…

- Vineri dimineata, Dunarea a depasit cu doi centimetri cota de inundatii la Galati. O parte din Faleza este inundata, iar in Santierul naval a fost construit un dig din saci de nisip si folie din plastic, pentru a apara incinta. Prognoza pentru urmatoarele zile este de crestere a nivelului apei.

- Comunicat. Continua lucrarile de intretinere si reparatii la nivelul municipiului Arad. Programate in intervalul martie-aprilie, acestea au suferit unele mici intreruperi cauzate de vreme. Zilele...

- Dunarea a depasit, la marginea falezei din orasul Tulcea, nivelul catorva schele de acces la pontoanele de acostare, proprietarii fiind obligati sa improvizeze pasarele noi. Majoritatea schelelor de acces la pontoanele de acostare a navelor de pe faleza Tulcea au fost ridicate inca de…

- Alerta se mentine pe Dunare din cauza debitului fluviului care este in continua crestere. Autoritatile spun ca, deocamdata, la Calarasi nu sunt motive de ingrijorare, insa situatia impune o monitorizare atenta in teren.

- Inundațiile de la sfarșitul saptamanii au facut prapad in toata țara, iar autoritațile din Tulcea au anunțat niște cifre apocaliptice. Peste 300 de hectare au fost devastate de creșterea nivelului Dunarii.

- De la o zi la alta, cotele apelor Dunarii, la Galati, au crescut cu 8 cm ajungand la 563 cm, depasind cota de atentie de 560 cm si apropiindu-se de cota de inundatie de 600 cm. Cresterea apelor Dunarii se vede foarte bine pe faleza inferioara unde, de la Trecerea Bac pana la Palatul Navigatiei, apa…

- Peste 2.900 de hectare de padure inundate de fluviul Dunarea Autoritatile din Giurgiu sunt în alerta, dupa ce Dunarea a inundat peste 2.900 hectare de padure. Nivelul fluviului este în crestere în sectiunea port Giurgiu, iar Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a…

- Colterm face un pas inainte spre sursele alternative de incalzire, așa ca implementeaza un proiect desfașurat cu fonduri de la bugetul de stat. Practic, pe CET Freidorf vor fi montate panouri solare care vor incalzi apa timișorenilor, pe timp de vara. „Pe una dintre centralele de cartier…

- Institutul Național de Hidrologie a emis o avertizare cod portocaliu, valabila pâna în data de 31 martie, care vizeaza creșteri importante de debite și posibila depașire a cotelor de aparare, trei județe fiind vizate de posibile inundații. Codul portocaliu, emis de hidrologi, este valabil…

- Inundații in Sulina. Dunarea s-a revarsat peste faleza orașului și a invadat un cartier dintr-un cartier de locuințe, spre disperarea localnicilor care incearca de unii singuri sa evacueze apa din gospodarii. Faleza din Sulina a fost inundata, dupa ce vantul puternic și creșterea cotelor Dunarii au…

- La Sighetu Marmației au fost semnate patru din cele șapte contracte finanțate de Guvernul Romaniei prin Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice (MDRAP), pe Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL), etapa a doua. La semnarea contractelor au fost prezenți, in Sighetu Marmației,…

- Debitul Dunarii este in crestere rapida Foto: navrom.ro/grupul_bac. Debitul Dunarii este în crestere rapida, situatia fiind atent monitorizata de autoritati. Hidrologii au instituit cod portocaliu pe fluviu de sâmbata pâna la sfârsitul lunii, pe sectorul Hârsova…

- Este un adevarat asalt al gunoaielor pe Dunare. La Galati, de la Trecere Bac si pana in zona pontoanelor restaurantelor plutitoare, sunt resturi menajere, vegetale, peturi, toate aduse de Dunare din zonele unde au fost inundatii. In plus, si la Galati debitul si cotele fluviului sunt in continua crestere…

- In cadrul ședinței din data de 20 martie 2018, Comisia Electorala Centrala (CEC) a constituit circumscripțiile electorale de nivelul doi pentru desfașurarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar general al municipiului Chișinau și de primar al municipiului Balti, transmite Noi.md Totodata au…

- Dunarea este, incepand de sambata, sub cod galben de inundatii pe sector Turnu Magurele – Calarasi (judetele Teleorman, Giurgiu si Calarasi), sector aval Galati si in Delta Dunarii (judetele Galati si Tulcea), pana la sfarsitul lunii martie. Alte sectoare intra sub avertizare de marti.

- Doi nigerieni au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, ei fiind acuzati de procurorii DIICOT ca distribuiau droguri - cannabis si ecstasy - pe raza municipiului Timisoara. Potrivit unui comunicat al DIICOT, Akinyomi Abiola Stanley si Ijagbemi Henry Olaiya, originari din Nigeria, au…

- De dimineata, cei care voiau sa ia bacul dinspre galati catre Tulcea dar si cei care coborau de pe bac au avut o mare problema. Apa crescuse peste noapte cu cateva zeci de cm iar oamenii si masinile laolalta inotau prin apa. "Noi ne asteptam la asta, de aceea am si pus un anunt de ieri la casierie.…

- La inceputul acestei saptamani, a avut loc o intalnire intre administrația targovișteana și CNI unde s-au stabilit cateva lucruri foarte clare pe zona de finanțare. Primarul Cristian Stan a anunțat ca se aproba la finanțare proiectul pe situații de urgența in valoare de 110 miliarde și vizeaza consolidarea…

- Conducerea Primariei Targoviște a susținut o conferința de presa in cadrul careia au fost abordate mai multe subiecte. In primul rand, primarul Cristian Stan a ținut sa puncteze faptul ca Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența al Primariei Targoviște și Inspectoratul pentru Situații de…

- Ca urmare a arborarii, in data de 13.03.2018, a mai multor drapele ale Ungariei in centrul municipiului Sfantu-Gheorghe, Instituția Prefectului-Județul Covasna a transmis o somație Primarului municipiului Sfantu Gheorghe, prin care s-a solicitat respectarea prevederilor Legii nr.75/1994 privind arborarea…

- Salariul mediu net din ianuarie, mai mic fața de cel din decembrie. Salariul mediu net din ianuarie 2018 a fost de 2.484 lei, in scadere fața de luna decembrie cu 145 lei (-5,5%), a transmis marți Institutul Național de Statistica (INS). Cele mai mari salarii nete au ramas cele din IT&C, la polul opus…

- Consilierul personal al lui Nicolae Robu, primarului municipiului Timisoara, Catalin Iapa, doctorand la Universitatea Politehnica, face parte din comisia nou-infiintata la nivelul Primariei Timisoara, o Comisie de etica ce va monitoriza activitatea Asociatiei Timisoara Capitala Culturala Europeana.…

- La Cluj va funcționa primul centru de consiliere pentru victimele violentei domestice Potrivit viceprimarului municipiului Cluj-Napoca, Olah Emese, centrul va oferi victimelor violentei domestice posibilitatea unei consilieri psihologice si chiar sprijinului necesar pentru a-si reface viata. "La…

- Aproximativ 66% dintre utilizatorii de internet au comandat bunuri sau servicii online, asta doar la nivelul UE, conform Eurostat. Spre exemplu, piata de imbracaminte a cunoscut un consum ridicat, dar si incasari mai consistente. Situatia se poate observa si la nivelul Romaniei, care a avut o evolutie…

- Traficul pe durmurile tarii Foto: Marcela Petcu Cozi de peste 10 kilometri - pentru camioane - la vamile Giurgiu-Ruse - la intrarea în tara si Nadlac II - pe sensul de iesire din tara. Cozile s-au format dupa ce în Bulgaria au fost restrictii de trafic greu din cauza conditiilor…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca la ora 06:00, la nivelul tarii exista urmatoarele drumuri cu circulatia oprita sau restrictionata: A. TRAFICUL RUTIER: Autostrazi: 2 – A2 Bucuresti – Constanta; – A4 Ovidiu – Agigea. Drumuri naționale: 9 Județul Constanta – 4 – DN 3 Ostrov – Constanta;…

- Circulatia rutiera a fost inchisa miercuri dimineata pentru toate categoriile de autovehicule pe mai multe drumuri din judetele Tulcea si Buzau ca urmare a ninsorii abundente si a viscolului puternic ce reduce vizibilitatea spre zero, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- Informare privind unitatile de invatamant in care cursurile vor fi suspendate in perioada 28 februarie - 2 martie 2018Potrivit informatiilor furnizate de inspectoratele scolare judetene/ Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB), miercuri, 28 februarie, din cauza conditiilor meteorologice…

- Taxa pentru eliberarea Permisului de libera trecere pentru autovehiculele cu masa totala autorizata mai mare de 3,5 tone perceputa de Primaria municipiului Galati nu va mai fi platita la casieriile municipalitatii deoarece Primaria Galati si-a propus sa instaleze la intrarea in municipiul Galati un…

- Puse fata in fata cu avertizarile meteo si cu furia naturii, autoritatile au luat masuri. Marți noapte, 26 de drumuri nationale au fost inchise, iar pe alte cinci circulatia a fost restrictionata. In plus, pe zeci de drumuri judetene din Calarasi, Teleorman, Dolj, Giurgiu, Olt si Tulcea nu se circula.

- Grupul italian Fincantieri, printre cei mai mari constructori de nave din lume, cu afaceri anuale de peste 4 miliarde euro, care controleaza si grupul norvegian Vard, proprietarul santierelor navale din Tulcea si Braila, a trimis Guvernului roman o oferta de management operational al Santierului…

- Pleci de la Murighiol spre Tulcea, sunt doar 38 de kilometri, iar peisajul este unul de vis. In dreapta vezi Bratul Sfantu Gheorghe, prin care Dunarea coboara spre gura de varsare, acolo unde se va contopi cu apele marii... In jurul nostru, peste tot vedem coline inverzite, un peisaj pitoresc si localitati…

- Majoritatea reclamațiilor provenite de pe strazile unde botoșanenii inoata efectiv in noroaie și amenința ca protesteaza in Piața Revoluției in cizme de cauciuc, sunt indreptate catre Primaria Botoșani.

- Numarul deceselor cauzate de virusul gripal crește, dar ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, anunța ca nu va fi declarata epidemie de gripa. Intrebata daca exista posibilitatea declararii unei epidemii, avand in vedere ca a crescut numarul celor care au decedat in urma gripei, Pintea a raspuns: „ In…

- 47 de persoane au murit din cauza gripei. Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a facut primele declarații, in cadrul ședinței Uniunii Naționale a Președinților de Consilii Județene din Romania (UNCJR). Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei este de 47, potrivit Centrului National de Supraveghere…

- In data de 14.02.2018, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala impreuna cu reprezentanti ai societatii de salubrizare SC Polaris S A au derulat o actiune de ecologizare a falezei din zona Poarta 5 .Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Locale Constanta, Valentina Chirita,…

- Gripa a mai facut ieri o victima, ridicand la 17 numarul deceselor inregistrate in aceasta iarna. Majoritatea erau copii si varstnici, sufereau si de alte afectiuni si nu erau vaccinati antigripal. Virusul a fost confirmat pana acum prin analize de laborator in 300 de cazuri, cele mai multe fiind in…

- Majoritatea membrilor Biroului Permanent Judetean Iasi au votat astazi excluderea din PSD a primarului municipiului Iasi, Mihai Chirica, informeaza Antena3.ro. Decizia vine dupa ce, acum trei zile, Comisia de Etica a PSD Iasi a propus sanctionarea acestuia pentru atacurile repetate la adresa conducerii…

- Primaria Focșani executa silit 253 de locuitori ai municipiului pentru datoriile acumulate la bugetul local. Majoritatea focșanenilor aflați pe lista celor executați silit de municipalitate, peste 200, locuiesc la adrese de pe strada Bucegi. Pe liste se mai afla focșaneni care locuiesc…

- Ministrul propus pentru Turism, Bogdan Trif a spus ca domeniul schiabil din tara poate face concurenta statiunilor consacrate din strainatate, astfel incat romanii pasionati de sporturile de iarna sa isi petreaca vacantele in tara, iar strainii sa cheltuie mai multi bani in Romania. "Avem…

- Toate Directiile Regionale ale Companiei sunt mobilizate in prezent si intervin pentru a asigura traficul rutier in conditii de siguranta, in special pe sectoarele afectate cel mai grav de fenomenele meteorologice, a anuntat sambata seara CNAIR citat de news.ro”Se actioneaza la nivel national…

- Numarul persoanelor diagnosticate cu gripa pe teritoriul Americii de Nord este în crestere, 15.572 de cazuri fiind confirmate în urma analizelor de laborator în Canada începând de sâmbata trecuta, a anuntat Agentia pentru sanatate publica din aceasta tara, citata…

- Debitul Dunarii, la intrarea in tara, se anunta in crestere in urmatoarea saptamana, pana la 8.000 de mc/s, cu aproape 3.000 mc/s peste media multianuala a lunii ianuarie, arata prognoza de medie durata publicata de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA).Conform hidrologilor,…