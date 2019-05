Cosia, sarbatoare a comunei tulcene Cerna, a deschis, vineri, sezonul turistic in Muntii Macinului, cei prezenti putandu-se bucura de intrecerea de cai sau de posibilitatea de a vizita calare zona.



Intrecerea de cai a fost castigata de braileanul Cristian Ene, in varsta de 22 de ani, care de-a lungul timpului a mai obtinut premii si la alte concursuri organizate in comuna Cerna. "Am mai castigat concursuri si la Boboteaza", a mentionat Ene.



Consiliul Judetean, Primaria comunei Cerna si Ansamblul Altona le-au acordat castigatorilor premii in bani in valoare totala de 2.500…