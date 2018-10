Stiri pe aceeasi tema

- "Din pacate, acum, daca informatiile mele sunt corecte, ne-am intors la perioada in care Delta devine un fel de lac Belina. E a lui Dragnea. (...) Am facut centrul de la Uzlina ca pe un loc in care orice invitat din afara Romaniei sa vina sa vada frumusetea Romaniei. Am adus prim-ministri, comisari…

- Autoritațile se pregatesc sa declare starea de urgența din cauza pestei porcine. Tocmai ce s-a încheiat la Ministerului Administrației și Internelor o ședința la care a participat și ministrul Agriculturii, Petre Daea.

- Nu trebuie sa fii jurist pentru a citi si intelege o lege, asa cum nu trebuie sa fii absolvent de Drept pentru a intelege daca respectiva lege a fost incalcata sau nu. In cazul nostru specific, vorbim despre Legea 550/2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Romane. Pentru inceput, sa vedem…

- Jandarmii care au actionat in data de 10 august in zona Pietei Victoria, reprimand violent protestul fata de coalitia PSD-ALDE, aflata la putere, si-au incalcat flagrant propria lege. Nu trebuie sa fii jurist pentru a citi si intelege o lege, asa cum nu trebuie sa fii absolvent de Drept pentru…

- O iesire din criza intre Statele Unite si Turcia nu se intrevede, in urma unei intalniri, vineri, intre sefii diplomatiilor americana si turca, in care primul si-a reafirmat vointa de a obtine eliberarea unui pastor american, iar Ankara continua sa respinga ”amenintarile” Washingtonului, relateaza AFP.…

- Unitatea Administrativ-Teritoriala Orașul Ovidiu, in calitate de Beneficiar, Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, in calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, in calitate de Organism Intermediar au semnat in data de 24.04.2018 contractul…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat modificarile la legea 416/2001 privind venitul minim garantat. Conform noilor prevederi, persoanele care refuza un loc de munca oferit vor pierde ajutorul social. Legea prevede: „(7) Refuzul unui loc de munca oferit sau refuzul de a participa la serviciile pentru…

- In cadrul unui eveniment organizat pe 12 iulie la Bruxelles, Ministrul Finantelor din Romania, Eugen Teodorovici, a semnat Carta Vamala Europeana, arata un comunicat transmis vineri de Ministerul Finantelor.„Securizarea punctelor vamale, dotarea cu echipamente de ultima generatie si ...