Tulcea: Ciclistul sârb Jovan Erakovic a străbătut cu bicicleta ariile protejate de pe Dunăre Romania, ca parte a EuroVelo 6, este o zona foarte interesanta pentru ciclisti, dar are nevoie de mai multa promovare, a declarat, pentru AGERPRES, ciclistul sarb Jovan Erakovic care a ajuns marti in Tulcea, dupa ce a strabatut pe bicicleta ariile naturale protejate riverane fluviului de la izvor pana in Delta.



"Romania, ca parte a EuroVelo, este o zona foarte interesanta care are foarte multe lucruri de oferit. In contextul in care acum am vizitat si ariile naturale riverane Dunarii, am remarcat ca Romania are foarte multe de oferit, dar este nevoie de mai mult marketing. De exemplu,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

