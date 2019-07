Stiri pe aceeasi tema

- Scafandri ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Constanta continua, joi, cautarea adolescentului care ar fi disparut cu o zi inainte in apele Dunarii, in localitatea Dunareni, au informat reprezentantii institutiei. Potrivit ISU, in zona intervin doua autospeciale pentru…

- Pompierii tulceni au salvat, sambata, o femeie din satul Vacareni care a cazut intr-o fantana adanca de 20 de metri, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, Florentin Daciu.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Unirea” al judetului Alba are in dotare doua noi ambulante SMURD de terapie intensiva – tip C, proiectate si construite in conformitate cu normele europene. Autospecialele au fost achiziționate in cadrul proiectului ,,POR 2014-2020 – Proiect “Imbunatațirea…

- Un barbat din orasul Macin a fost transportat, joi dimineata, la Spitalul Judetean de Urgenta din Tulcea, dupa ce in locuinta sa a izbucnit un incendiu, el fiind gasit de un vecin, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, potrivit Agerpres. Flacarile au fost observate…

- Detașamentul de pompieri Alba-Iulia intervine cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD pentru stingerea unui incendiu la o locuința in municipiul Alba-Iulia, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența. UPDATE: Este vorba despre 2 anexe și 2 stive de lemne, toate amplasate…

- Peste 50 de pompieri din Tulcea si Constanta au intervenit in noaptea de luni spre marti pentru stingerea unui incendiu aparut in zona depozitelor comerciale de la marginea orasului Tulcea, cel mai probabil din cauza unui scurtcircuit electric, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- O femeie de 71 de ani din localitatea Alamor a suferit arsuri la fata, maini si picioare, in urma exploziei unei butelii de gaz, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, scrie Agerpres. Un echipaj SMURD ii acorda primul ajutor femeii arse.Citește și: Un barbat…

- Un pompier din cadrul Garzii de Interventie Orsova, judetul Mehedinti, care a suferit arsuri de gradele II si III pe 30 la suta din suprafata corpului, in timp ce intervenea pentru stingerea unui incendiu de vegetatie, a fost transportat, vineri, cu elicopterul SMURD la Spitalul Judetean Timisoara,…