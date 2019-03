Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din satul Trestenic, județul Tulcea, a suferit arsuri pe maini si pe fata, duminica, dupa ce a incercat sa stinga singur un foc pe care nu l-a putut tine sub control, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Barbatul a incercat sa igienizeze un teren prin ardere, dar…

- Un bebelus in varsta de un an a suferit arsuri pe 80 din suprafata corporala in urma unui incendiu izbucnit intr o locuinta din localitatea Danesti, comuna Emil Racovita, conform Agerpres.roPotrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Vaslui, Florin Burghelea, la…

- O locuinta, trei anexe gospodaresti, un utilaj si peste 200 de hectare de vegetatie au fost afectate in ultimele 24 de ore de 13 incendii la care au intervenit pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Delta" al judetului Tulcea, scrie Agerpres. Purtatorul de cuvant al ISU…

- Pompierii tulceni au intervenit in conditii dificile, in noaptea de duminica spre luni, timp de aproape de trei ore, pentru stingerea unui incendiu in urma caruia au ars doua locuinte din cartierul Vararie, de la marginea municipiului resedinta, scrie Agerpres. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Aproape 1.500 de hectare de vegetatie uscata au ars in noaptea de joi spre vineri, in incendiul aparut in apropiere de localitatea Dunavatu de Jos, Delta Dunarii, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, scrie Agerpres. Purtatorul de cuvant al ISU, Florentin Daciu, a…

- F.T. Un grav accident de circulație a avut loc in noaptea de marți spre miercuri, in jurul orei 1, 30, in satul Loloiasca (comuna Tomșani), in urma caruia un barbat in varsta de 40 de ani a murit pe loc, iar alte șase peroane au fost ranite, trei dintre ele fiind transporate la Unitatea de Primiri Urgențe…