- Din primele informații furnizate de ISU Timiș, incendiul a fost unul de proporții mici, afectand doar doi metri patrați din magazin, dar incinta s-a umplut de fum. Primii care au intervenit au fost paznicii mall-ului, cu stingatoare de mana, unul dintre ei suferind intoxicații…

- Zeci de hectare de terenuri agricole și pașuni de pe raza localitaților Șona și Cetatea de Balta au fost inundate, dupa ce raul Tarnava Mica a ieșit din albie. Potrivit ISU Alba, nu au fost locuințe in pericol. Din informațiile primite de la Comitetul Local pentru Situații de Urgența Cetatea de Balta,…

- Pompierii din Alba Iulia au intervenit, vineri dupa-amiaza, pentru recuperarea unei brudine ce plutea in deriva pe raul Mures. Din primele date, cel mai probabil, bac-ul se desprinsese de pe cablul prins de o parte si cealalta a raului. Potrivit ISU Alba, nu sunt indicii privind persoane care sa fi…

- Silvicultorii vor demara, anul acesta, proiectul „Padurea centenar”, o acțiune inclusa in Programul Național pentru Aniversarea Centenarului. Inspectorul șef al Garzii Forestiere, Ionica Cherciu, ne-a spus ca una din acțiunile din cadrul acestui proiect consta in plantarea la nivelul…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a premiat ieri, in cadrul Galei EduFIN care a fost organizata la Palatul Parlamentului, cele mai bune proiecte și programe in domeniul educației financiare. In deschiderea acestui eveniment, Președintele ASF, domnul Leonardo Badea, a declarat ca Autoritatea…

- Peste 10 localitati din judetul Covasna au fost lovite de inundatii in ultimele 24 de ore, fiind afectate cateva sute de hectare de terenuri arabile, pasuni si faneata, drumuri si gospodarii, releva un bilant partial realizat de Inspectoratul Judetean pentru Situatii (ISU) Covasna. Potrivit acestuia,…

- Ieri dimineața, in jurul orelor 10:00, ISU Teleorman informa ca in urma precipitațiilor cazute, in municipiul reședința de județ se inundasera o curte, de pe strada Fabricii și un beci, de pe strada Ctin. Brancoveanu. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU ”A.D. Ghica” Teleorman, mr. Gelu Dragomir,…

- Trei gospodarii au fost inundate marti in comuna Barasti, unde pompierii au intervenit cu motopompe pentru evacuarea apei, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu. El a precizat ca marti seara, timp de trei ore, pompieri de la statia…

- Dragnea, referitor la sustinerea lui Iohannis la presedintia Consiliului European: "Nu m-am dus cu gandul acolo" Dupa ce fostul presedinte Traian Basescu spune ca PSD a votat practic pentru sustinerea lui Klaus Iohannis pentru functia de presedinte al Consiliului European, presedintele PSD Liviu Dragnea…

- Pompierii din Turț au intervenit duminica, 11 martie, in jurul orei 04.30, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit din Halmeu. Incendiul s-a manifestat la acoperișul imobilului, cauza probabila a producerii acestuia fiind coșul de fum amplasat necorespunzator fața de materiale combustibile.…

- "Din cauza revarsarii raului Dambovnic si a topirii zapezii podul provizoriu dintre localitatile Goleasca si Uiesti a fost afectat si DJ 412 C este inchis circulatiei, ruta ocolitoare fiind pe DJ 601 Marsa - Roata de Jos - Crevedia, iar DJ 503 A - intre Rasuceni si Rasucenii de Sus este inchis circulatiei…

- Doua drumuri judetene si un drum comunal sunt inchise temporar circulatiei ca urmare a revarsarii raurilor care strabat judetul Giurgiu si din topirea zapezii, judetul fiind pana in data de 11 martie la ora 12,00 sub avertizare hidrologica de cod portocaliu privind cresteri de debite pe raurile Neajlov…

- Din ultimele date ale pompierilor, in judetul Teleorman, apa a dus la evacuarea a 5 persoane din comuna Draganesti Vlasca, cea mai afectata, si inundarea a sute de hectare de padure, pasune, teren arabil. 13 localitati din judet sunt afectate de inundatii. Echipele mixte de salvatori intervin de miercuri,…

- Situatia de urgenta in judetul Teleorman continua, zeci de echipe de interventie fiind in teren, joi seara, pentru indepartarea efectelor inundatiilor si pentru monitorizarea situatiei. Patru rauri au depasit cota de atentie, iar rauri din mai multe bazine hidrografice din judetsunt sub cod galben…

- Mai multe gospodarii din Teleorman au fost inundate, miercuri, dupa topirea zapezii, iar pompierii actioneaza cu motopompe pentru a scoate apa din curti si case, se arata intr-o informare a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''In localitatea Furculesti,…

- Fiecare solicitant persoana fizica poate achizitiona, prin intermediul Programului “Rabla Plus”, un singur autovehicul pe parcursul unui an calendaristic pe baza ecotichetului specific, se arata in proiectul de Ordin pentru completarea Ghidului de finantare, supus consultarii publice pe pagina de internet …

- Doi tineri au provocat panica printre producatorii agricoli si cumparatorii care se gaseau astazi in piata Halelor din Braila. Acestia au spart geamul termopan de la intrarea in piata si au pulverizat spray lacrimogen in interiorul halei, provocand o busculada, in urma careia unul dintre atacatori a…

- Locomotiva unui tren care transporta circa 300 de oameni a luat foc in mers, in apropiere de gara Sihlea, din județul Vrancea. Mecanicul unui tren a observat focul și a anunțat la 112, dupa ce a vazut cum iese fum de la compartientul motor al locomotivei. Focul a izbucnit la locomotiva trenului de persoane…

- “Tișe declara ca îi va da drumul (n.red. statiei de osmoza inversa) în februarie. Nu s-a întâmplat. Anul trecut a zis ca o va pune în funcțiune toamna. Apoi ca iarna. De azi suntem în primavara. Tișe o sa vina sa anunțe urmatorul termen, pe care știe de pe…

- • Noua targuri si cinci piete functioneaza fara autorizatie sanitar-veterinara Targurile de animale vii Parscov, Beceni, Lopatari, Berca, Smeeni, Patarlagele, Nehoiu, Zarnesti si pietele agroalimentare din localitatile Nehoiu, Parscov, Berca, Beceni si Zarnesti functioneaza in continuare, desi nu detin…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a facut public noul tarif de referinta pentru asigurarile auto obligatorii. 756 de lei este suma medie stabilita de autoritati pentru persoanele fizice, mai exact cu noua procente mai mare fata de cea de anul trecut.

- Ca Dobrogea a stat sub dominatie otomana aproape cinci secole stim cu totii sau cel putin asa ar trebui. Ca pamantul dintre Dunare si Marea Neagra este locul in care turcul, tatarul si romanul dar nu numai ei convietuiesc in pace stim, de asemenea. Va propunem o scurta, dar, consideram noi, necesara…

- Consiliul Concurentei a emis, astazi, un aviz pentru Hotararea CGMB 626/19.12.2017, deoarece considera ca aplicatiile de tip agregator de pe piata serviciilor de taximetrie din Bucuresti este benefica ambelor parti si, de altfel, ajuta la dezvoltarea de noi produse si servicii inovative, potrivit…

- Oamenii din comuna Bucov sunt disperati, mai ales ca nu este prima data cand se confrunta cu aceste probleme. Ploile abundente le-au dat batai de cap si anul trecut, iar acum gospodariile le-au fost din nou inundate. In unele case, apa a ajuns si la 30 de centimetri. Oamenii acuza autoritatile…

- Ion Manica, primarul comunei Dobrotesti: “Eu lucrez cu oamenii din comuna ‹‹ca de la om la om››” in Social / – Domnule primar, se spune ca oamenii din Dobrotesti sunt destul de duri, chiar rai. Cat este de greu sa fii primar, intr-o asemenea comuna? – Este o impresie falsa, locuitorii…

- Trei proiecte importante cu impact asupra tuturor autovehiculelor din Romania sunt pregatite pentru implementare, fiind sustinute de Autoritatea de Supraveghere Financiara si Registrul Auto Roman. Cel mai important proiect se refera la efectuarea inspectiilor tehnice de siguranta pentru vehiculele cu…

- Aradul imbatraneste. Raportul natalitatii confirma ceea ce se stia deja: aradenii fac tot mai putini copii, iar tendinta evidenta a nasterilor este una de scadere. Asta in conditiile in care, prin diferite proiecte de legi, parlamentarii incearca sa gaseasca o solutie pentru a stimula natalitatea…

- Sapte gospodarii din localitatea Berbesti au fost inundate, informeaza Romania TV. Raul Firiza, din zona, a depasit cu mult cota de aparare iar puhoaiele au ajuns in curtile si chiar in casele oamenilor. Citeste si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ia masuri speciale dupa codul galben…

- Viața unei comunitați rurale are o componenta preponderent agrara, iar Beba Veche nu face excepție, creșterea animalelor și cultivarea pamantului fiind indeletniciri practicate de generații. „Avem in comuna trei crescatori cu turme de oi și un crescator de vaci. Sunt buni contribuabili toți patru, achitand…

- Cei care solicita fonduri europene pot primi prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020 pana la patru milioane de euro pe proiect prin masura II.2 ” Investitii productive in acvacultura”, conform anuntului publicat de Directia Generala de Pescuit – Autoritatea de Management…

- Gorjul se afla inca pe lista judetelor cu unitati de invatamant care au toaleta in curte. Exista 28 de astfel de unitati, unde elevii sunt nevoiti sa iasa din incinta scolii si sa mearga prin zapada sau prin noroi pana la toaleta unde sa isi faca nevoile. Primariile nu au mai reusit sa amenajeze grupuri…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a pus la dispozitia asiguratilor un instrument online prin care se pot obtine informatii despre incadrarea in clasa bonus-malus (B/M) a autovehiculului asigurat prin RCA, conform unui comunicat al ASF, preluat de Agerpres. Instrumentul poate fi utilizat accesand…

- Vremea rea face ravagii si la sud de Dunare, motiv pentru care Ministerul Afacerilor Externe (MAE) ii avertizeaza pe romanii care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria caintreg teritoriul tarii vecine va fi afectat de caderi insemnate de precipitatii sub forma de ninsoare…

- O barca in care se aflau doi barbati s a rasturnat dupa ce s a lovit de o barja pe bratul Macin al Dunarii Vechi. Un barbat, de 57 de ani, din comuna Turcoaia, a disparut in timp ce prietenul sau a reusit sa se salveze. Victima este cautata de pompierii ISU Macin care, insa, nu au putut interveni imediat…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, care vizeaza trecerea acestei entitati publice de sub autoritatea Guvernului sub autoritatea Camerei Deputatilor.…

- Fl. Tanasescu Cel puțin patru luni. Aceasta este perioada de așteptare a unui candidat care vrea sa obțina permisul auto, intre susținerea probei teoretice și a celei practice ! Situația este cunoscuta și la nivelul Instituției Prefectului – care are in subordine Serviciul Public Comunitar Regim Permise…

- In luna octombrie, asocierea Astaldi S.P.A. – IHI Infrastructure Systems Co. Ltd. a fost declarata castigatoarea contractului pentru proiectarea si executia podului suspendat peste Dunare, in zona Braila, lucrare cu o valoare de aproape doua miliarde de lei, fara, TVA, considerata cel mai amplu proiect…

- Peste 100 de fagi care prezinta pericol pentru vestigiile dacice din Sarmizegetusa Regia si pentru vizitatorii ei vor fi extrasi din sit, pana in primavara acestui an, insa autoritatile judetului nu se opresc aici: intentioneaza sa taie padurea intinsa pe mai mult de 17 hectare din zona I a sitului…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman (AM POCU) din cadrul MDRAPFE a semnat trei contracte de finantare, in valoare totala de aproximativ 93,7 milioane euro, in cadrul apelului de proiecte de tip noncompetitiv Romania Start Up Nation.

- Energobit, amendata de Consiliul Concurentei. VEZI ce suma are de achitat Consiliul Concurentei anunta sanctionarea cu amenzi de 73,1 milioane de lei (aproximativ 15,8 milioane de euro) a sase companii pentru intelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor de masurare…

- Sute de calafeteni s-au strans in portul de la Dunare, pana la aceasta ora, unde asteapta sa inceapa slujba de Boboteaza. Inainte sa ajunga soborul de preoti, sarbatoarea a inceput cu un moment artistic oferit de ansamblul folcloric din Calafat. ...

- Solicitarea Instituției Prefectului Alba cu privire la dizolvarea Consiliului local al comunei Ponor a fost respinsa de Tribunalul Alba. In luna mai, Institutia Prefectului a solicitat dizolvarea Consiliului local al comunei din Apuseni ca urmare a unei lungi perioade de inactivitate. In cateva luni…

- Incepand cu 1 ianuarie 2018, piata energiei electrice pentru consumatorii casnici se liberalizeaza complet. Autoritatea pentru Reglementare in Energie va aviza doar tarifele finale pentru milioanele de consumatori care nu si-au schimbat furnizorul. Pentru prima jumatatea a anului, ANRE a aprobat tarife…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a incheiat un contract in valoare de 59,92 milioane lei pentru ”utilizarea/exploatarea resurselor de apa de suprafata si/sau subterane - utilizare apa din Dunare” pentru cele doua reactoare…

- Incepand din 1 ianuarie, ca urmare a scaderii tarifului reglementat la nivel de gros, pentru majoritatea planurilor tarifare va creste volumul de date ce pot fi consumate in roaming in UE/SEE fara taxe suplimentare, a anuntat miercuri Autoritatea de Reglementare in domeniul Comunicatiilor (ANCOM).