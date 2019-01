Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica a județului Teleorman in parteneriat cu Direcția de Sanatate Publica a județului Alba, Direcția de Sanatate Publica a județului Bihor și Fundația Apelul Ingerului Roman, deruleaza pana la data de 21.12.2020 proiectul: ”Personal specializat pentru un sistem de sanatate modern!”.…

- Varicela este una dintre cele mai frecvente boli ale copilariei, ce are o contagiozitate foarte mare, de peste 95%, in special in stadiul inițial. In luna octombrie 2018, medicii de familie din județul Alba au raportat catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba 54 de cazuri de varicela, mai puține…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba a primit, marți, alte 13.220 de doze de vaccin antigripal, care vor fi distribuite medicilor de familie și spitalelor din județ. Aceasta este a patra tranșa de vaccinuri antigripale pe care a primit-o DSP Alba, de la Ministerul Sanatații, in sezonul 2018-2019.…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba a primit, marți, 16 octombrie, 11.000 de doze de vaccin antigripal, care vor fi distribuite in cel mai scurt timp medicilor de familie din județ pentru imunizarea persoanelor din grupele de risc. Aceasta este a treia tranșa de vaccinuri antigripale pe care a primit-o…

