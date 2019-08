Tulcea: Amenzi de 6.000 de lei aplicate transportatorilor din Deltă Autoritatile tulcene au aplicat, sambata, in doar trei ore de control a ambarcatiunilor care circula in Delta, sanctiuni in valoare totala de peste 6.000 de de lei, din cauza abaterilor de la legislatie. Controalele autoritatilor au urmarit legalitatea transportului efectuat de operatorii economici intre municipiul Tulcea si localitatile din Delta, 18 ambarcatiuni fiind oprite in mers atat pe senalul navigabil Sulina, cat si pe canalul 36 din apropierea municipiului Tulcea. "S-au constatat doua contraventii la legalitatea transportului, lipsa vestelor de salvare si un numar mai mare de persoane… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

