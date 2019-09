Tulcea: Administraţia Deltei doreşte modificarea proiectului privind Planul de management al Rezervaţiei "Un plan de management bine facut care sa acopere toate posibilele probleme sau elemente va defini Rezervatia in urmatorii 10 ani, inclusiv zona de dezvoltare socio-economica, iar ca atare toate lucrurile trebuie facute bine si foarte bine. Din pacate, planul de management are cateva lipsuri, studiul privind circulatia apei, circulatia pestelui si studiul de impact al turismului. Sa nu uitam ca ceea ce defineste Delta este apa, iar acest studiu este evident unul dintre cele mai importante", a declarat, pentru AGERPRES, guvernatorul Rezervatiei, Catalin Tibuleac. El a mai spus ca a inceput… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- 'Daca vrem sa definim Delta ca obiectiv turistic de vizitare, trebuie sa gandim o strategie prin care sa readucem zona de cazare pe mal, iar in zona de urbanism trebuie sa existe doua regulamente, cu specificul fiecarei arii, cu posibilitatea ca in zona de terasa sa dezvoltam cazarea mai mult decat…