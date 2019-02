Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 200 de persoane din Delta Dunarii doresc brevete de ghizi recunoscute de Ministerul Turismului, insa nu pot obtine aceste acreditari din cauza ca nu au diplome de Bacalaureat, a declarat vineri, pentru AGERPRES, presedintele Asociatiei Ghizilor Profesionisti din Delta Dunarii (AGPDD), Iliuta…

- Traficul de pasageri pe aeroporturile din România a depasit anul trecut pragul de 21 milioane de pasageri, în crestere cu 7,7% fata de nivelul înregistrat în 2017, arata datele de la Asociatia Aeroporturilor din România. Cel mai mare aeroport din tara, Henri Coanda,…

- Numarul turistilor care vin in Delta Dunarii pentru observarea pasarilor a crescut in ultimii ani de aproape zece ori, a declarat, pentru AGERPRES, Iliuta Goean, unul dintre operatorii turistici. "Acum 14 ani, puteam lua un singur grup de turisti, iar in ultimii ani am ajuns sa avem in perioada de varf…

- Politistii tulceni au confiscat anul trecut peste 2,2 tone de peste din Delta, din cauza ca nu aveau documente de provenienta, si au constatat ca zona renumita pentru produsele piscicole nu mai face fata solicitarilor, astfel ca operatorii turistici aduc peste in Delta, informeaza Agerpres."Daca…

- Ape transformate in patinoare, stolurile de rate si gaste zburand prin ceata in lumina diminetii sau sacali si enoti furisandu-se printre copaci, scrie a1.ro. Este decorul spectaculos pe care il veti descoperi in Delta Dunarii, in iernile geroase. In lipsa vegetatiei, turistii pot vedea peste 100…

- Guvernul a adoptat ieri o Hotarare prin care se aloca suma de 17,85 de milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 ale unor unitati administrativ-teritoriale din judetele Alba, Arad, Bihor, Cluj, Hunedoara si Tulcea. Aceasta…

- Marti, 4 decembrie 2018, la Hotel Delta, a avut loc o noua conferinta privind Strategia Integrata de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii, cu titlul "Armonia Om ndash; Natura.Provocare in protejarea si dezvoltarea Deltei Dunariildquo;. Obiectivul principal al actiunii l a constituit informarea publicului…

- Numarul de structuri de primire turistica cu functiuni de cazare era, la finele lunii iulie 2018, de 8.449 unitati, cu 544 mai multe decat la aceeasi data a anului 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, informeaza AGERPRES . Dintre acestea, 2.821 erau pensiuni agroturistice,…