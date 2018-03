Stiri pe aceeasi tema

- Laurențiu Reghecampf trece prin cele mai negre momente din viața sa. Tatal antrenorului lui Al Wahda a murit dupa o lunga suferința cu o boala care afecteaza mulți romani. Barbatul se confrunta cu un diabet care nu i-a dat pace absolut deloc. Parintele lui Reghe a pierdut lupta cu viața in dimineața…

- Un baiețel de 7 ani din Buzau a ajuns pe patul de spital dupa ce a fost batut de concubina tatalui. Polițiștii au deschis dosar penal pentru agresiune, iar Protecția Copilului a dispus internarea minorului intr-un centru special.

- Andreea Berecelanu a luat o decizie categorica in ceea ce privește felul in care va aparea din ce in ce mai des la TV. In luna septembrie a anului trecut, prezentatoarea de televiziune Andreea Berecleanu trecea printr-o mare durere. Atunci, Andreea berecleanu și-a pierdut tatal , la care ținea enorm…

- Anastasia Gheorghe, fiica jurnalistului Andrei Gheorghe, face un apel catre presa pentru a proteja imaginea tatalui ei, dupa ce spune ca în media au aparut imagini cu jurnalistul decedat, aceasta acuzând o goana dupa senzational.

- Scarbit de faptul ca Andrei Gheorghe nu a fost apreciat la adevarata sa valoare in timpul vietii, Dan Negru transmite un mesaj dur in special colegilor din media pe care ii face ipocriti. Dan Negru a transmis un mesaj dur dupa moartea lui Andrei Gheorghe, criticand faptul ca azi curg omagiile, insa…

- Petruța Gheorghe, fosta soție a cunoscutului jurnalist, a publicat pe contul de socializare un mesaj tulburator in memoria fostului sau partener de viața. Cei doi au divorțat in urma cu trei ani, insa au fost extrem de discreți.Petruța Gheorghe, a scris un mesaj emoționant. Ea are trei copii,…

- Actorul, care l-a portretizat atat de fidel pe astrofizician in filmul „The Theory of Everything” a fost marcat de vestea disparitiei acestuia. In urma cu trei ani, Eddie Redmayne castiga primul Oscar din cariera, datorita transformarii remarcabile pe care a facut-o in „The Theory of Everything”, in…

- Dupa moartea tatalui ei, Paris Jackson a ramas in atentia presei ameriane si mondiale. Vedeta a fost facut parte din numeroase proiecte media care au sustint-o in prima linie a bliturilor si camerelor de filmat.

- Moartea fostului mare portar al Stelei, Ion "Țop" Voinescu, naște un nou scandal intre FCSB și CSA Steaua. Jucatorii lui FCSB au purtat banderole negre in memoria fostului portar la meciul cu Viitorul, din play-off-ul Ligii 1, in timp ce CSA Steaua n-a facut-o ieri la meciul din al patrulea eșalon cu…

- Moartea legendei steliste Ion Voinescu nu i-a sensibilizat prea mult pe fanii lui U Craiova, care nu au respectat cum se cuvine momentul de reculegere ținut la startul partidei din play-off cu Astra Giurgiu. Suporterii alb-albaștrilor au creat foarte multa galagie in timpul momentului de reculegere,…

- Familia Madalinei Manole face destainuiri dureroase la mormantul artistei. Tatalui si fratelui vedetei li s-au alaturat si Octavian Ursulescu, Nico, Aurelian Temisan sau Anca Turcasiu.

- Destinul Alinei Ciucu a fost frant pe 12 decembrie 2017, dupa ce a fost impinsa sub garnitura de metrou de Magdalena Șerban. Moartea tinerei de 25 de ani a tulburat opinia publica din Romania și comunitatea din satul ei natal, Listeava, județul Dolj, La inmormantarea Alinei Ciucu a participat tot satul,…

- Un tanar in varsta e 22 de ani din Rusia a fost „dus de nas” chiar de parintii sai, dupa ce si-au falsificat moartea si au trimis fotografii. Reactia tanarului i-a lasat muti pe toti.

- Ștefan Bretan este șoferul care a provocat tragedia de aseara. Gestul sau inconștient a îndurerat o întreaga familie. Un copilaș a murit, în timp ce tatal sau se zbate între viața și moarte pe patul de spital. O alta femeie se afla în stare grava, Imaginile suprinse…

- O bunica a reușit sa inspire 12 oameni sa-și doneze organele, dupa ce și-a dat un rinichi unui strain. O bunica din SUA a donat un rinichi unui strain pentru a comemora moartea unui prieten. Gestul ei de bunatate a inspirat alți 12 oameni sa-și doneze organele. Vezi galeria foto + 4 + 4 Christine Graf,…

- Moartea fulgeratoare a lui Carmen Alina Borota a socat o tara intreaga. Cosmeticiana din municipiul Carei s-a stins din viata la varsta de 42 de ani, lasand in urma o familie indurerata, dar si zeci de prieteni care au iubit-o si care nu isi pot reveni din soc. Carmen nu suferea de nicio boala, dar…

- Feli Donose, prima apariție publica dupa moartea tatalui. Imbracata in negru și cu lacrimi in ochi, artista a avut o prestație impresionanta in semifinala Eurovision desfașurata in Salina Turda. Feli se afla in doliu, dupa moartea tatalui ei. Chiar daca și-a anulat o parte din concerte, interpreta…

- Cream a fost eliminata de la Exatlon Romania si se intoarce acasa la familia ei, si mai ales, la baietelul ei, Noah, in varsta de 5 ani, scrie wowbiz.ro. Plecarea ei din show a fost una diferita fata de cum se asteptau probabil fanii. Daca la Anda Adam s-a lasat cu lacrimi si multe imbratisari, la…

- Feli Donose, mesaj cutremurator dupa moartea tatalui ei. Artista a fost absenta din mediul virtual in ultima perioada, iar in urma mesajelor primite, aceasta a anunțat pe Facebook, dispariția tatalui ei. Feli sufera cumplit dupa moartea tatalui ei , mai ales ca aceștia aveau o relație speciala. Interpreta…

- In opinia presedintelui Igor Dodon, Consiliul Suprem de Securitate trebuie sa ia ''atitudine cu privire la actiunile indreptate impotriva suveranitatii, independentei si integritatii teritoriale a Republicii Moldova''.Reactia sefului statului survine in urma unor declaratii simbolice de…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat ca va convoca Consiliul Suprem de Securitate dupa ce cateva localitati din Republica Moldova au votat declaratii de unire cu Romania, a informat miercuri Radio Chisinau. In opinia presedintelui Igor Dodon, Consiliul Suprem de Securitate trebuie…

- Rectorul UNATC este unul dintre semnatarii scrisorii de sustinere a Ministrului Educatiei, Valentin Popa. "Am citit cu surprindere in presa ca domnul Nicolae Mandea, rector al UNATC „Ion Luca Caragiale” din Bucuresti, se numara printre rectorii care au semnat o scrisoare de sustinere a…

- Fiul lui Serban Ionescu, Carol Ionescu, a facut marturisiri cutremuratoare legate de moartea tatalui sau. Carol Ionescu a povestit si ce lectie de viata i-a dat tatal lui, Serban Ionescu, atunci cand avea rezultate proaste la scoala.

- La doar cateva ore de la anuntul decesului senatorului UDMR Verestoy Attila, au aparut si reactiile persoanelor publice, iar unele dintre ele nu au pastrat linia generala a zicalei ”despre morti numai de bine”. Mircea N. Stoian a fost cel care a avut un comentariu acid, desi el ar fi vrut sa fie plin…

- Fostul presedinte Ion Iliescu a declarat, miercuri, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca Verestoy Attila ” a fost unul din oamenii care a promovat conlucrarea, cooperarea tuturor fortelor politice si o buna relatie intre romani si maghiari”.”Am aflat cu mare tristete aceasta veste. Attila…

- In acest sens, imagini luate prin satelit in decembrie si ianuarie au relevat mari desfasurari de tancuri si alte vehicule intr-un aeroport din apropierea capitalei nord-coreene, in ceea ce par a fi exercitii pentru o mare parada militara.

- Gestul emoționant facut de Romanița Iovan la 4 ani de la moartea soțului ei. A mers in Apuseni in locul unde s-a prabușit avionul, impreuna cu baiatul ei și cațiva apropiați. Aceasta a postat pe contul de socializare mai multe imagini. Romanita Iovan a postat multe fotografii din Apuseni si a postat…

- Jessica King din Bradford si-a presimtit moartea si i-a spus sotului sau ca simte ca acesta o sa o omoare. Jordan Thackray în vârsta de 28 de ani si-a strans iubita de gât chiar în casa lor din Halifax. O mamica în vârsta de 23 de ani a murit în…

- Adevarul despre moartea lui Corneliu Vadim Tudor! Putea fi salvat Tribunul? Cel putin asta sustine academicianul Mircea Ifrim. Potrivit acestuia, Corneliu Vadim Tudor suferea de diabet, dar s-a incapațanat sa nu țina tratamentul specific acestei boli.

- Jessica King din Bradford si-a presimtit moartea si i-a spus sotului sau ca simte ca acestea o sa o omoare. Jordan Thackray in varsta de 28 de ani si-a strand iubita de gat chiar in casa lor din Halifax.

- Doina Antoaneta Roșoga, primarul comunei Turburea in perioada anilor 1996-2000, a ramas, saptamana trecuta, fara titlul de „cetațean de onoare” al localitații, deținut de doar de un an și jumatate. Aleșii Consiliului Local Turburea, aceiași care au votat-o cetațean de onoare pe profesoara Roșoga,…

- Parlamentarul laburist Keith Vaz si-a exprimat regretul la aflarea vestii mortii lui Victor Spirescu. Politicianul britanic a fost cel care l-a intampinat la aeroport, in Londra, pe primul roman care profita de deschiderea pietei muncii din Regat, in 2014.

- E greu sa-i prinzi pe toti intr-un cadru: Andreea, sotul ei, doctorul Constantin Stan, si copiii Eva si Petru. Despre viata intre joburile solicitante si familie, despre bilantul anului ce-a trecut si planurile pentru cel care tocmai a inceput am stat de vorba pe-ndelete intr-o seara, dupa ora 20.30,…

- Autoritatile sanitare ancheteaza moartea unui barbat dupa ce fiica acestuia a reclamat ca echipajul de pe ambulanta care l-a preluat pe tatal sau de acasa si colectivul medical care s-a ocupat de ingrijirea bolnavului au incalcat mai multe protocoale.

- Ministerul Afacerilor Externe a reacționat la criticile venite de la Budapesta in urma declarațiilor facute de premierul Mihai Tudose. MAE atrage atenția asupra responsabilitatii pe care o au autoritatile centrale si locale pentru asigurarea respectarii legii și subliniaza contextul in care au loc discuțiile…

- Cristina Manea s-a stins din viata in urma cu o zi, dupa ce tratamentul care i-a fost administrat nu a dat roade. Ziua in care aceasta a nascut a aflat ca sufera de o un tip rar de cancer, fapt ce a condus-o spre pierzanie. Cu cateva zile inainte de a muri, fratele acesteia a cerut ajutor pe retelele…

- "In Romania anului 2018, membra a UE, premierul cere la tv introducerea pedepsei cu moartea și decreteaza ca pedofilul nu e om. Iar cretinii il aplauda. Goebbels ar muri de invidie", a fost comentariul lui Victor Ciutacu. Premierul Mihai Tudose a afirmat miercuri ca pentru anumite infractiuni…

- Detalii uluitoare ies la iveala dupa ce a fost descoperit biletul de adio lasat de Sergiu Curca, solistul de muzica populara care s-a sinucis in prima zi a a anului 2018. Tanarul de 22 ani a spus ca a decis sa-și puna capat zilelor din cuza singuratații. Familia lui Sergiu Curca a descoperit biletul…

- Sunt clipe dramatice pentru Alina Borchescu, iubita lui Sergiu Curca. Tanara plange moartea iubitului sau, dupa ce tanarul artist a decis sa-si ia viata in prima zi din an. Sergiu Curca si-a pus capat zilelor in prima zi din 2018, lasandu-si in spate prietenii si rudele care nu inteleg de ce s-a sinucis.…

- Pe 7 decembrie, cand era in plin turneu ITF la Cairo, primul pe care avea sa-l castige in cariera, Andreea Rosca a aflat ca mama ei, Mirela Rosca, a murit, rapusa de un cancer osos. Decembrie nu este doar despre povesti frumoase cu Mos Nicolae si Mos Craciun, cu brazi plini cu globulete si luminite,…

- La mai bine de o luna de cand regretata actrita ne-a parasit, reprezentantii de la Catena au decis sa-i mai aduca un omagiu, dupa ce la o zi dupa ce a fost gasita moarta, ei au pus in geamurile farmaciilor postere cu imaginea Stelei Popescu, in care adresau un mesaj catre toti clientii care au iubit-o…

- În urma cu un an, chiar în ziua de Craciun, trupul lui George Michael era descoperit în casa sa de iubitul artistului, Fadi Fawaz. Moarte starului a venit ca un soc pentru milioanele de fani ai lui Michael, dar mai ales pentru fotograful de 44 de ani.

- Cu totii stim ca Anamaria Rosa, fiica regretatululi artist Aurelian Preda, a trecut prin clipe dureroase de la moartea tatalui sau. Aceasta a ramas in grija unui bun prieten, pentru care a postat un mesaj de-a dreptul emotionant pe pagina de Facebook. Anamaria Rosa Preda nu poate trece nici acum peste…