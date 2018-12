Stiri pe aceeasi tema

- S-au aflat detalii-surpriza despre fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, și despre viața pe care fosta „Blonda de la Cotroceni” o duce in Costa Rica. Aceasta ar fi primit o vizita-surpriza.Scopul? O mega-afacere din Romania. Aflata in spatele gratiilor intr-o inchisoare din Costa Rica,…

- DupE ce cererea de eliberare i-a fost respinsE, Elena Udrea a luat o decizie importantE din spatele gratiilor. Elena Udrea, dar xi Alina Bica, au denuntat plasarea in arest preventiv, fEcand recurs la Tribunalul Constitutional din Costa Rica, cerand eliberarea, potrivit Mediafax.

- O fotografie a Elenei Udrea impreuna cu fiica ei a fost postata pe contul sau de Facebook, in conditiile in care aceasta se afla inca in detentie in Costa Rica.Statistica SURPRINZATOARE - Boala care OMOARA barbații, dar care pare sa fuga de femei Postarea, prima dupa cea din 31 august,…

- Arestata in Costa Rica, Elena Udrea, fost ministru al Turismului, are mari probleme și in Romania. Agenția Naționala de Administrare Fiscala ii vaneaza averea.Cu toate acestea, fosta „Blonda de la Cotroceni” a reușit sa-și puna la loc sigur o suma impresionanta. Citește AICI cum și-a ASIGURAT…

- Elena Udrea, fost ministru al Turismului, isi poate vedea fetita intr-un modul special al inchisorii, de doua ori pe zi, pentru scurt timp, anunta Ministerul Justitiei si Pacii din Costa Rica, citat de site-ul de stiri LaTeja.cr.

- Jurnaliștii de la Antena 3 au mers in Costa Rica pentru a vorbi cu Elena Udrea. Din spatele gratiilor, Udrea a explicat ca motivarile in dosarele in care este condamnata nu au fost trimise de catre statul roman in Costa Rica, tocmai de aceea ea considera ca reținerea de catre Interpol este ilegala.Citește…

- Elena Udrea vrea sa se intoarca in Romania! Dupa venirea pe lume a Evei Maria, fostul politician s-a gandit sa revina in țara natala. Fosta blonda de la Cotroceni a precizat ca și-ar fi dorit sa nasca in Romania și sa fie inconjurata de familie și de prieteni, dar a nascut in Costa Rica pentru […] The…

- Elena Udrea a fost consiliera lui Traian Basescu, atat la Primaria Capitalei, cat și in perioada in care a fost președinte al Romaniei. A fost unul din cei mai apropiați și loiali oameni ai fostului președinte, impartașindu-i viziunile politice. Acum, și logodnicul ei, Adrian Alexandrov, arata ca este…